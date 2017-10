+++ Rundgang durch den Frankreich-Pavillon +++ Livestream von der ARD-Bühne +++ Riesen-Asterix auf dem Messegelände +++ Buchmesse öffnet ihre Tore +++

+++ Protest vor Stand des Antaios-Verlags +++

"Für Freiheit und viel Vielfalt, gegen Rassismus": Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat am Mittwoch auf der Buchmesse vor dem Stand des neurechten Antaios-Verlags demonstriert. Der Verlag hatte sich schon vor der Demo auf Twitter über einen mit "Kaffee und Zahnpasta" beschmutzten Stand beschwert. Der Börsenverein hatte das Kommen des Verlags zugelassen, allerdings Dialog und Protest angekündigt.

ARD-Buchmesse @ardbuchmesse "Für Freiheit und Vielfalt, gegen Rassismus" - Demo des Börsenvereins vor dem Stand des Antaios Verlags. Foto: Börsenverein #fbm17

+++ Rundgang durch den Frankreich-Pavillon +++

Frankreich setzt im Ehrengast-Pavillon auf der Buchmesse auf Wohnzimmer-Atmosphäre: Holzregale bestückt mit zehntausenden Büchern dominieren den Pavillon. Hinter den Bücherwänden gibt es jede Menge zu erleben. Unsere Highlights gibt's hier.

+++ Livestream von der ARD-Bühne +++

Von 10.30 Uhr an können Sie die Gespräche auf der ARD Bühne hier bei uns im Livestream verfolgen. Den Anfang macht der Frankfurter Schriftsteller und Buchpreisträger Bodo Kirchhoff. Programm-Übersicht: 10.30 bis 14 Uhr | 14 bis 18 Uhr

Autoren und Promis auf der ARD Bühne [Livestream]

+++ Riesen-Asterix auf dem Messegelände +++

Frankreich liebt Comics - und die haben deshalb auch ihren Platz im Ehrengast-Pavillon auf der Buchmesse. Asterix wird man dort allerdings vergebens suchen: In seiner großen Comic-Abteilung hat Ehrengast Frankreich bewusst nur Autoren mit jüngeren Arbeiten versammelt. Besucher können zum Beispiel den Comic-Zeichner Riad Sattouf kennenlernen, der im Buch "L'Arabe du futur" ("Der Araber von morgen") seine Lebensgeschichte zwischen Libyen, Syrien und Frankreich erzählt. Auch wenn Asterix im Ehrengast-Pavillon nicht vertreten ist: Er ist unübersehbar da - überlebensgroß als Aufblas-Figur auf dem Messegelände. Schließlich wird in wenigen Tagen ein neuer Asterix erscheinen. Im 37. Band hat es den legendären kleinen Gallier nach Italien verschlagen.

Kleiner Gallier, riesengroß: Asterix-Figur auf dem Messegelände Bild © picture-alliance/dpa

+++ Buchmesse öffnet ihre Tore +++

Jetzt geht es wirklich los: Nach dem hohen Besuch von Macron und Merkel am Dienstagabend öffnet die Frankfurter Buchmesse am Mittwoch ihre Tore für das Fachpublikum. Erste Prominente lassen sich blicken und der Ehrengast bringt Mitmach-Stationen und ein Hausboot mit. Unsere Programm-Tipps für den ersten Buchmessetag finden Sie hier. Ein Blick in den Ehrengast-Pavillon ist auf jeden Fall zu empfehlen - nicht nur wegen der Brasserie: Was es dort zu entdecken gibt, lesen Sie hier.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 19.30 Uhr