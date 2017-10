+++ Reinhold Messner über seinen Helden +++ Erfolgsstart für dänischen Thriller +++ Gemeinsam unterwegs mit #notalonefbm17 +++ Nachrichten-Themen einfach erklärt +++ Jugendliteratur im Check +++ Das ist los am Freitag +++

+++ Rita Falk: Mann als Recherche-Quelle +++

Krimi-Autorin Rita Falk ("Eberhofer-Krimi") setzt bei der Recherche für neue Krimis vor allem auf ihren Mann. "Er war 35 Jahre bei der Polizei – er kann mich super beraten", sagte Falk im Gespräch mit buchmesse.ARD.de. Sie spare sich damit den Weg zum Richter, Staatsanwalt oder Pathologene , "weil das alles mein Mann beantworten kann". Falk könnte sich auch viele andere Jobs vorstellen, zum Beispiel ein Café eröffnen, Pferde züchten oder ein altes Kino übernehmen. Doch Falk schreibt immer noch sehr gerne – und hat ein Buch sogar schon mal in nur drei Monaten geschrieben.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

+++ Reinhold Messner über seinen Helden +++

Mit kaum etwas zu essen und bei -50 Grad sitzen 22 Männer im Eis fest, ohne zu wissen, ob sie je gerettet werden. Messners neues Buch "Wild" erzählt die wahre Geschichte von der gescheiterten Antarktis-Expedition von 1916 und dem Helden Frank Wild, der den Männern in dieser ausweglosen Situation Hoffnung gibt und sie vom kollektiven Selbstmord abhält. Messner ist davon überzeugt, dass wir etwas davon lernen können: "Frank Wild ist klein, glatzköpfig und völlig bescheiden. Und das ist oft so, das völlig unscheinbare Menschen in Wirklichkeit die Welt retten und nicht diejenigen, die sich als die großen Retter ausgeben." Messner war auch zu Gast auf der ARD Bühne.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

+++ Erfolgsstart für dänischen Thriller +++

In seiner Heimat Dänemark ist er schon seit Jahren erfolgreich, nun will Jens Henrik Jensen auch in Deutschland durchstarten: Mit seinem Krimi "Oxen" hat es der dänische Autor bereits in die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. "Ich glaube, Deutschland ist ein fantastisches Krimi-Land", sagte der Autor zu buchmesse.ARD.de. "Es kennt mich zwar niemand, aber mein Krimi kommt offenbar gut an", so Jensen, der dieser Tage seine erste Frankfurter Buchmesse erlebt. Der Däne arbeitet als Journalist und schreibt seit 20 Jahren Bücher.

Im ersten Teil der "Oxen"-Trilogie geht es um einen traumatisierten Ex-Elitesoldaten, der erst eines Mordes verdächtigt wird - und schließlich mit dem Geheimdienst zusammen die wahren Täter ermitteln muss. Im Video spricht Jensen auf Deutsch über die Krimi-Beziehung zwischen Dänemark und Deutschland.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

+++ Gemeinsam unterwegs mit #notalonefbm17 +++

Sie haben keine Lust, alleine durch die Buchmesse-Hallen zu schlendern, sondern würden das lieber mit anderen Buchbegeisterten tun?

Treffpunkt: 10.30 Uhr, Eingang Halle 3.0 - Anschluss erwünscht! Bild © Caroline Wornath (hr)

Eine Gruppe junger Buchblogger lädt zum fröhlichen Gruppenerlebnis ein. Nadine Hagemann (wortkunstsalat.de ) war im Vorjahr alleine unterwegs und war ein wenig enttäuscht. "Ich fand einfach keinen Anschluss, dabei macht so ein Buchmesse-Besuch mit anderen Leuten ja viel mehr Spaß." Kurzerhand rief sie auf Twitter unter #notalonefbm17 zum täglichen Treff auf und andere Blogger aus ganz Deutschland und aus Österreich folgten der Einladung. Treffpunkt: Täglich, 10.30 Uhr, am Eingang vor Halle 3.0. "Und zwar dort, wo sich drinnen das Autorensofa findet."

"Wir kleben auch nicht die ganze Zeit aneinander, je nach Interesse ziehen wir in Kleingruppen los." Zur Premiere mit am Start waren neben Bloggerin Hagemann noch "Kat From Minas Morgul ", "Lesefreude.at ", "Easy peasy books ", "Inktroversion ", "Lesen in Leipzig ", "Leuchtturmwaerterin " und "Respberrybook ". Wer sich noch gerne anschließen möchte, kann per Twitter Kontakt aufnehmen: #notalonefbm17

+++ Nachrichten-Themen einfach erklärt +++

"Ich versteh die Welt nicht mehr": Diesen plakativen Titel haben Jennifer Sieglar und Tim Schreder für ihr Erklärbuch ausgesucht, das aktuelle Nachrichten-Themen in möglichst einfachen Worten hintergründig beleuchtet. "Wenn man mit harten Themen in Berührung kommt, ist es besser, man versteht sie", sagt Sieglar. Die ersten vier Kapitel des Buches behandeln zum Beispiel Nordkorea, die Taliban, den Islamischen Staat und den Syrien-Krieg. Für die beiden Autoren gehört das Informieren, Erklären und Erläutern zum Tagesgeschäft, beide sind seit Jahren unter anderem als Moderatoren der Kinder-Nachrichtensendung "logo!" im Einsatz. "Das Buch richtet sich an Jugendliche und Erwachsene - ein schlauer Zwölfjähriger kann es wahrscheinlich auch schon lesen", so Sieglar.

Dass sich das Buch an mancher Stelle inhaltlich bereits überholt hat (Beispiel: AfD), ist Schreder durchaus bewusst. "Das Buch kann die Aktualität nicht abbilden, aber es erklärt die Grundlagen, so dass ich jede neue Wendung verstehen kann." Wie sie auf die Buch-Idee gekommen sind, verraten Sieglar und Schreder im Video.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

+++ Jugendliteratur im Check +++

Am Abend wird der Deutsche Jugendliteraturpreis in fünf Kategorien verliehen. MDR KULTUR hat alle nominierten Titel genau unter die Lupe genommen und tippt die Favoriten. Die Auszeichnung ist mit 72.000 Euro dotiert. Erstmals wird in diesem Jahr der Sonderpreis "Neue Talente" vergeben. Hier stellen wir die Nominierten und die Favoriten vor .

+++ Das ist los am Freitag +++

Buchmesse-Trubel in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Das erwartet Sie am Buchmesse-Freitag: Am Abend rockt Udo Lindenberg auf die Bühne. Aber schon vorher geben sich Promis wie Susanne Fröhlich, Krimi-Autor Sebastian Fitzek und Grünen-Politikerin Renate Künast die Klinke in die Hand. Unsere Übersicht.

+++ Lindenberg in Frankfurt +++

Großer Andrang am Donnerstagabend in Frankfurt: Udo Lindenberg hat vor etwa 500 Gästen den Bildband zu seiner Tournee vorgestellt. Die Bühne überließ der Sänger an diesem Abend aber seiner Lebensgefährtin und Fotografin Tine Acke. Hier geht's zu unserem Bericht.