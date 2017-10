+++ Riethmüller: "Die Stunde der Buchbranche" +++ Buchbranche kritisiert Urheberrecht +++ Letzte Arbeiten: Buchmesse-Countdown +++ Macron unterwegs in Frankfurt +++ Merkel und Macron bei Buchmesse-Eröffnung +++

+++ Buchmesse in Zahlen +++

Ein paar Zahlen vor der Eröffnung: Die Frankfurter Buchmesse ist mit mehr als 7.150 Ausstellern aus 106 Ländern die weltgrößte Fachmesse ihrer Art. Rund 280.000 Besucher werden in den Messehallen und zu den mehr als 4.000 Veranstaltungen erwartet. Es sind 180 französischsprachige Autoren auf der Gästeliste, unter ihnen Star-Schriftsteller Michel Houellebecq ("Elementarteilchen", "Unterwerfung"). Rund 500 französische Bücher werden dieses Jahr auf Deutsch veröffentlicht.

+++ Riethmüller: "Die Stunde der Buchbranche" +++

Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Bild © picture-alliance/dpa

Mit einem Appell an die Buchbranche von Heinrich Riethmüller, dem Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, hat der Eröffnungstag der Frankfurter Buchmesse begonnen. "Das Ergebnis der Bundestagswahlen vor zwei Wochen hat uns geschockt", sagte Riethmüller mit Blick auf den Einzug der AfD in den Bundestag auf einer Pressekonferenz vor dem offiziellen Start am Abend. Die Gräben der Gesellschaft seien größer geworden, an Fragen wie der Flüchtlingsthematik spalte sich die Bevölkerung. "Das ist die Stunde der Buchbranche", sagte Riethmüller. "In unruhigen Zeiten fördern Verlage und Buchhandlungen Dialog, verlässliche Information und Meinungsbildung." Buchmesse-Direktor Juergen Boos forderte die Branche auf, Angst und Hass "mit attraktiveren Gegenentwürfen" zu begegnen.

+++ Buchbranche kritisiert Urheberrecht +++

Die deutsche Buchbranche hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, sich für eine lebendige und vielfältige Verlagslandschaft einzusetzen. Nur wenn Verlage auch eine marktgerechte Vergütung erhielten, könnten sie in Literatur und innovative Vertriebsmodelle investieren, sagte der Vorsteher des Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Heinrich Riethmüller. Er kritisierte die vom Bundestag im Sommer beschlossenen Einschränkungen des Urheberrechts im Wissenschaftsbereich. Wenn etwa Kindergärten und Hochschulen bestimmte Anteile von digitalen Werken kostenlos zusammenstellen dürften, sei dies ein schwerer Schlag für die rund 600 Verlage in dem Bereich.

+++ Farbenpracht am Römer +++

Während der diesjährigen Buchmesse strahlt der Frankfurter Römer in den schillerndsten Farben. In Rot, Blau, Gelb und Grün setzt der Pariser Lichtkünstler Patrice Warrener die Rathausfassade in Szene. Die Illumination ist ein Geschenk der französischen Partnerstadt Lyon. Sie ist jeden Abend zu sehen.

+++ Letzte Arbeiten: Buchmesse-Countdown +++

Bücherregale füllen, Luftballons aufblasen, Container stapeln: Kurz vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse haben die Helfer noch einiges zu tun. Die Mitarbeiter der Verlage und andere Messe-Helfer legen letzte Hand an. Mehr Impressionen in der Bildergalerie.

+++ Macron unterwegs in Frankfurt +++

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron kommt vor der Buchmesse-Eröffnung mit Frankfurter Studenten zusammen und will mit ihnen über die Zukunft Europas diskutieren. An der etwa zweistündigen Debatte an der Goethe-Universität nehmen auch der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit und der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel teil. Auch um die kulturellen Werte Europas, soziale Umbrüche und Solidarität soll es bei der Diskussion gehen. Macron trägt sich zudem ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein.

+++ Merkel und Macron bei Buchmesse-Eröffnung +++

Bild © picture-alliance/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird heute Abend gemeinsam mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Frankfurter Buchmesse eröffnen. Frankreich ist Ehrengast des weltgrößten Branchentreffs, zu dem rund 7.000 Aussteller aus mehr als 100 Ländern erwartet werden. Merkel und Macron wollen nach der Eröffnungsfeier den französischen Pavillon besuchen.

