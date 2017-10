Der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2017 ist Robert Menasse. Er erhält die Auszeichnung für seinen Roman "Die Hauptstadt".

"Ich bin sehr gerührt. Ich habe keine Dankesrede vorbereitet, weil ich nicht gewusst habe, dass ich den Preis bekomme und ich schon seit langer Zeit nicht mehr für die Schublade arbeite. Aber was ich gewusst habe, dass jeder von uns Nominierten den Preis verdient hätte", freute sich Menasse.

In der Begründung der Jury heißt es: "Das Humane ist immer erstrebenswert, niemals zuverlässig gegeben: Dass dies auch auf die Europäische Union zutrifft, das zeigt Robert Menasse mit seinem Roman 'Die Hauptstadt' auf eindringliche Weise. Dramaturgisch gekonnt gräbt er leichthändig in den Tiefenschichten jener Welt, die wir die unsere nennen.



Und macht unter anderem unmissverständlich klar: Die Ökonomie allein, sie wird uns keine friedliche Zukunft sichern können. Die, die dieses Friedensprojekt Europa unterhöhlen, sie sitzen unter uns – 'die anderen', das sind nicht selten wir selbst. Mit 'Die Hauptstadt' ist der Anspruch verwirklicht, den Robert Menasse an sich selbst gestellt hat: Zeitgenossenschaft ist darin literarisch so realisiert, dass sich Zeitgenossen im Werk wiedererkennen und Nachgeborene diese Zeit besser verstehen werden."

"Ich hoffe, dass wir im Sinne des Publikums und der Autoren eine gute Entscheidung getroffen haben", sagte Jury-Sprecherin Katja Gasser bei der Preisverleihung am Montagabend im Frankfurter Römer.

Zwei Autorinnen und vier Autoren aus Deutschland und Österreich hatten es mit ihren Büchern auf die Shortlist geschafft: Gerhard Falkner ("Romeo oder Julia"), Franzobel ("Das Floß der Medusa"), Thomas Lehr ("Schlafende Sonne"), Robert Menasse ("Die Hauptstadt"), Marion Poschmann ("Die Kieferninseln") und Sasha Marianna Salzmann ("Außer sich"). Alle Autoren der Shortlist können Sie hier besser kennenlernen.



Alle sechs Titel verbinde das Bewusstsein, nicht im luftleeren Raum zu agieren. "Das ist Literatur, die um den Literaturkontext weiß - und das ist etwas Großes", sagte Gasser.

Ursprünglich hatten 106 Verlage 174 deutschsprachige Romane ins Rennen geschickt, hinzu kamen noch 26 Titel, die die Juroren nachgeordert hatten. Die Jury erstellte daraus zunächst eine 20 Titel umfassende Longlist, aus dieser ist im Anschluss die Shortlist entstanden.

Der Preis wird traditionell einen Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse im Frankfurter Römer vergeben. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Die übrigen fünf Autoren der Shortlist je 2.500 Euro.

Die Jury zum Deutschen Buchpreis 2017

Die Buchpreis-Jury (v.l.n.r.): Tobias Lehmkuhl, Maria Gazetti, Katja Gasser, Lothar Schröder , Silke Behl, Mara Delius, Christian Dunker Bild © Christina Weiß

Diese sieben Literaturexperten haben über den Deutschen Buchpreis 2017 entschieden: Silke Behl (Radio Bremen), Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (autorenbuchhandlung berlin), Maria Gazzetti (Casa di Goethe), Tobias Lehmkuhl (freier Kritiker) und Lothar Schröder (Rheinische Post). Jury-Sprecherin ist Katja Gasser (Österreichischer Rundfunk). Sie wählten aus Büchern aus, die zwischen Oktober 2016 und September 2017 erschienen sind.

Der Deutsche Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 vergeben. Er hat sich zur wichtigsten Auszeichnung der Branche entwickelt. Im vergangenen Jahr gewann Bodo Kirchhoff den Preis mit seinem Roman "Widerfahrnis".