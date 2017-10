"Hessen zuerst" heißt der neue Roman von Dietrich Faber und ist brandaktuell. Der Autor und Kabarettist erzählt vom Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei, von Flüchtlingen und von einem Mord. Ein Krimi zwischen Fiktion und Realität.

"Wie wäre es, wenn es Deutschland wirklich schlecht gehen würde?", fragt Dietrich Faber mit Blick auf die Bundestagswahl. Sein Krimi dreht sich um Rechtspopulismus und spielt im fiktiven Ort Bretzenhain im Vogelsberg – doch die Ereignisse hätten sich laut Faber genau so in ganz Deutschland abspielen können. Und passen zur aktuellen Lage.

"In 'Hessen zuerst' geht es um Hetze, Ausnutzen von ausländerfeindlichen Stimmungen für eigene Zwecke, und es passiert wie in jedem Krimi auch ein Mord", erklärt der Autor, der mit seiner Familie in Gießen lebt. Im fünften Band seiner Krimi-Reihe findet Ex-Hauptkommissar Henning Bröhmann heraus, dass sein Nachbar und Vermieter Rüdi sich für die rechtspopulistische Partei "Hessen zuerst" engagiert.

Weitere Informationen Dietrich Faber: Hessen zuerst! Rowohlt, 272 Seiten, 14,99 Euro Ende der weiteren Informationen

Binnen kürzester Zeit sterben zwei Menschen, einige Bürger gehen gewalttätig gegen Flüchtlinge vor, andere engagieren sich übereifrig für Geflüchtete. Mittendrin steht Bröhmann, der den verzwickten Fall lösen will.

Noch mehr rechte Stimmung in Deutschland?

"Was dort passiert, ist keine hessische Problematik", stellt Faber nochmals klar. Die Geschichte spielt sich auf dem Dorf ab, doch laut Faber könnten sich die Rahmenbedingungen genauso in Städten wie Frankfurt abspielen.

In seinem Roman erhält der Ableger der AfD, die Partei "Hessen zuerst", zwischenzeitlich 21 Prozent Zuspruch in Hessen. "Was wäre, wenn wirklich mal eine schillernde Persönlichkeit da vorne steht, ein schnöseliger Menschenfänger, der gut reden kann, gut aussieht, der intelligent genug ist, das gut zu machen?", fragt er sich. "Dann könnte ich mir da schon mehr rechte Stimmung vorstellen."

"Wir gucken die Wahl, der ein oder andere freut sich über das AfD-Ergebnis, die meisten finden es nicht so klasse und sind entsetzt", sagt Faber, "aber man kann eine halbe Stunde später auch wieder über etwas lachen, sich anrühren lassen."

Faber ist sich des Risikos bewusst

Diese Vielseitigkeit im Leben will Faber in seinem Roman abbilden. Es sei für ihn schon immer wichtig gewesen, dass in seinen Büchern ein bisschen Witz, ein bisschen Komik und auch ein paar traurige Elemente enthalten sind. Tiefsinnige aber auch alberne Aspekte - das ist das, was ihm Freude bereitet. "Klar ist das hier etwas provokanter - ich bin mir des Risikos bewusst", sagt Faber.

Die Ideen nehme Faber von Facebook-Kommentaren oder persönlichen Erlebnissen, die er einfach weiterspinne. Viele Ideen entspringen aber auch einfach seiner Phantasie.

Kein Schwarz-Weiß-Denken

Der Protagonist Henning Bröhmann hat eine klare Haltung gegen Rechtsextremismus und -populismus. "Die deckt sich auch stark mit meiner", erklärt der Autor. Dennoch habe er versucht, nicht alles schwarz-weiß zu machen.

"Bröhmann hat einerseits eine klare Haltung, andererseits ist er zu verklemmt, bei einem Flüchtlingsfest auch einen Flüchtling anzusprechen", nennt Faber ein Beispiel.

Gerade in der heutigen Zeit beschäftigt Faber das Thema Rechtspopulismus sehr – künstlerisch sei es aber mit seinem Roman "Hessen zuerst" erst einmal abgehakt. Der nächste Roman ist noch nicht geplant, da möchte Faber einfach schauen, welche Ideen ihn "anspringen". Vielleicht ja wieder etwas Politisches nach dem Motto "Make Oberhessen great again".

Dietrich Faber ist bis Ende 2017 mit "Hessen zuerst! - Die Show zum Buch" auf Tour.