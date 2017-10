Wer kann das Rennen um den Deutschen Buchpreis 2017 für sich entscheiden? Sechs Bücher von zwei Autorinnen und vier Autoren stehen auf der Shortlist. Am Montag wird der Gewinner bekanntgegeben. hr2-kultur stellt die Kandidaten vor.

Gerhard Falkner und Robert Menasse gehören zu den Finalisten für den Deutschen Buchpreis 2017. Auch Franzobel, Thomas Lehr, Marion Poschmann und Debütantin Sasha Marianna Salzmann stehen auf der Shortlist des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der Sieger wird am Montag, am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, bekanntgegeben. Bis zur Preisverleihung hat hr2-kultur täglich einen der sechs Finalisten vorgestellt. Fünf der Finalisten waren im Literaturhaus Frankfurt zu Gast. Wir verraten Ihnen, was sie dort alles aus dem Nähkästchen geplaudert haben.

Franzobel: Das Floß der Medusa

Franzobel - ein Künstlername, der die Herkunft des Autors aus der experimentellen Kunst erkennen lässt - und der mit seinen Werken ein unglaublich weites Feld abdeckt. Gedichte, Romane, Krimis, Kinderbücher, Theaterstücke - und nun das "Floß der Medusa". Bevor er im Literaturhaus Passagen aus seinem für den Buchpreis nominierten Roman gelesen hat, machte er Scherze über seinen ungewöhnlichen Künstlernamen.

Ja, der könnte etwas mit einer Fußball-EM-Begegnung "Frankreich zwei zu null gegen Belgien" zu tun haben. "Aber das ist eine der Geschichten, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe, weil ich immer wieder gefragt werde, wie der Name zustande kommt." Zur Buchbesprechung

Marion Poschmann: Die Kieferninseln

Marion Poschmann hat Shortlist-Erfahrung. Mit ihrem Roman "Die Sonnenposition" schaffte sie es 2013 unter die Finalisten zum Deutschen Buchpreis, im vergangenen Jahr stand sie mit ihrem Gedichtband "Geliehene Landschaften" auf der Shortlist zum Leipziger Buchpreis und nun also Shortlist-Kandidatin mit "Die Kieferninseln".

Ein Roman, der seine Hauptfigur, den Privatdozenten Gilbert Silvester, nach Japan auf eine ungewöhnliche Reise führt. Was Marion Poschmann an Japan fasziniert und wie aus dem Wunsch einer Japan-Reise dieses Buch entstand, erzählt sie im Gespräch mit Alf Mentzer im Literaturhaus Frankfurt. Sie wollen mehr über das Buch "Die Kieferninseln" erfahren? Zur Buchbesprechung.

Robert Menasse: Die Hauptstadt

Wie oft muss man einen Romananfang umschreiben, bis er so ist, wie der Autor sich das wirklich wünscht? So recht möchte Robert Menasse sich das im Gespräch mit Gerd Scobel (3sat) nicht entlocken lassen. Als Antwort liest er lieber den Prolog von "Die Hauptstadt" bei der Shortlist-Lesung im Literaturhaus Frankfurt. Hören Sie herein.

"Robert Menasse verwebt Zeiten, Nationen und Institutionen zu einer einzigartigen Panoramaaufnahme von Europa - kriminalistisch angetrieben, philosopisch durchdrungen und dabei immer grundironisch." So heißt es in der Begründung der Jury für den Deutschen Buchpreis. Sie wollen mehr über das Buch "Die Hauptstadt" erfahren? Zur Buchbesprechung.

Sasha Marianna Salzmann: Außer sich

Sasha Marianna Salzmann steht als Newcomerin mit ihrem Roman "Außer sich" auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2017. Dabei ist Salzmann, was das Schreiben anbelangt, eigentlich ein alter Hase. Seit vielen Jahren schreibt sie für das Theater, ihre Stücke sind preisgekrönt und international erfolgreich. Nun der Wechsel vom Theater- in den Literaturbetrieb. "Ich war viel zu umtriebig, als dass ich mir einen Roman zugetraut hätte", verrät Salzmann im Gespräch mit FAZ-Redakteurin Sandra Kegel im Literaturhaus Frankfurt. Hören Sie rein in den Debütroman der 32-Jährigen.

Thomas Lehr: Schlafende Sonne

Thomas Lehr ist wie kein anderer deutschsprachiger Schriftsteller auf diese Shortlist abonniert. So lange es den Deutschen Buchpreis gibt, war jeder seiner Romane unter den Finalisten. "Das ist alles kein Zufall, denn Thomas Lehrs Romane ragen zuverlässig aus den Neuerscheinungen eins Jahres heraus", findet hr2-Literaturexperte Alf Mentzer und bezeichnet sie als "8.000er des Literaturbetriebs". Kondition, Entschlossenheit und eine ordentliche Ausrüstung sollte man mitbringen - oder wahlweise einen Internetanschluss, um sich rasch mal - beispielsweise - die Grundlagen der Quantenmechanik anzueignen.

Wer sich durch die "Schlafende Sonne" durchgearbeitet hat, stößt auf die Worte: "Wird fortgesetzt" Der Roman ist der Auftakt zu einer Trilogie. "Das war so nicht geplant und es wird mich selbst an die Grenzen dessen bringen, was ich schriftstellerisch kann", verrät Thomas Lehr im Gespräch im Literaturhaus mit Alf Mentzer.

Gerhard Falkner: Romeo oder Julia

Irgendwer war in meinem Hotelzimmer, irgendwer hat in meiner Badewanne gelegen. Kein angenehmer Gedanke - aber so beginnt Gerhard Falkners "Romeo oder Julia". Im Gespräch mit Esther Willbrandt (Radio Bremen) erzählt Falkner von den realen Hintergründen seiner Romanidee. "Bei einem Einbruch kam viel privates Material weg und alle meine Schlüssel, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, den Fall für mich zu lösen und habe ein Ende der Geschichte erfunden."

Mehr über die sechs Titel der Shortlist, die Begründung der Jury und Buchbesprechungen gibt es hier.