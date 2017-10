Am Dienstagabend eröffnen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron die weltgrößte Bücherschau in Frankfurt. Rund 7.000 Aussteller kommen aus mehr als 100 Ländern, doch Frankreich überstrahlt in diesem Jahr alles.

Man kann es als glückliche Fügung betrachten. Wenn die Frankfurter Buchmesse ihren diesjährigen Ehrengast Frankreich begrüßt, kommt der Glamour quasi frei Haus.

Michel Houellebecq, Yasmina Khadra, Yasmina Reza, Nancy Huston und Amélie Nothomb: große Namen, preisgekrönte Schriftsteller. Sie gehören zu den mehr als 130 Autorinnen und Autoren, die Ehrengast Frankreich mit zur Buchmesse bringt. Doch die Organisatoren betonen, dass es nicht nur um die "Grande Nation" geht.

In Frankfurt soll die französische Sprache insgesamt im Vordergrund stehen - und die wird von mehr als 270 Millionen Menschen weltweit gesprochen, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Afrika, Asien und dem Maghreb.

Bücher, Kunst und Drink auf dem Hausboot

Vieles will in Frankfurt entdeckt werden, entweder im 2.500 Quadratmeter großen Pavillon des Ehrengastes oder aber bei den vielen Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen. Mit im Gepäck ist auch eine ganz besondere Location: Von Mittwoch, 11. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober, ankert das Hausboot "L'Ange Gabriel" in Frankfurt. An allen Abenden laden französische Autorinnen und Autoren zu Apéritif-Lesungen und literarischen Begegnungen ein. Das Boot wird auf dem Main an der Nizza Werft, Untermainkai, zwischen der Untermainbrücke und dem Holbeinsteg, anlegen.

Was gibt es in diesem Jahr Neues auf der Bücherschau? Im Vorfeld hat Buchmessen-Direktor Juergen Boos betont, dass die Messe für das lesende Publikum attraktiver werden soll. Mehr Prominenz, mehr Partys, Star-Autoren zum Anfassen - so die Idee. Und das schon bevor das "normale" Publikum am Wochenende die Hallen stürmen darf, in denen das Fachpublikum von Mittwoch bis Freitag unter sich ist.

So wird Thriller-Autor Dan Brown am Messe-Samstag vor 2.000 Besuchern sein neues Buch "Origin" vorstellen. "Wir wollen das in den nächsten Jahren massiv ausbauen", kommentiert Boos den einzigen Auftritt Browns in Deutschland, den die Messe zusammen mit dessen deutschem Verlag organisiert.

Während der Messe werden zahlreiche Preise verliehen, darunter der Deutsche Jugendliteraturpreis und der Deutsche Cartoonpreis. Den Höhe- und zugleich Schlusspunkt bildet die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche an Margaret Atwood.

Sie planen einen Besuch auf der Buchmesse? Hier alle wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Anfahrt. Auf das Mitbringen von Rucksäcken und großen Taschen sollte man verzichten. Die Sicherheitskontrollen wurden in diesem Jahr verschärft.

Zum Schluss ein kleiner Trost für alle, die nicht persönlich zur Frankfurter Buchmesse kommen können: Mit unseren Livestreams von den Gesprächen auf der ARD Bühne bringen wir Ihnen Autoren und Prominente nach Hause.