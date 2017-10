Die Schriftstellerin Margaret Atwood ist am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Sie sei eine "Messerwerferin mit Röntgenblick", hieß es in der Laudatio.

Die 77-Jährige sei eine der bedeutendsten Erzählerinnen der Gegenwart, begründete der Stiftungsrat die Preisvergabe. In ihren Werken zeige sie "politisches Gespür und ihre Hellhörigkeit für gefährliche unterschwellige Entwicklungen und Strömungen". Die kanadische Autorin hat Lyrik, Essays, Theaterstücke und Romane veröffentlicht, darunter 1985 "Der Report der Magd".

In ihrer Laudatio bezeichnete die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse die Preisträgerin als "dramaturgisches Genie mit Röntgenblick und der Präzision einer Messerwerferin."

Atwood habe ein Talent zum Hochrechnen, eine bestechende Weitsicht. "Margaret Atwood sieht einen unruhigen Wassertropfen, daraus kann sie bis zur Sturmflut voraussehen", hob die Laudatorin die überbordende Phantasie von Atwood hervor. Menasse nannte Atwoods Erzählungen "realistisch, wahrhaftig, und immer ein wenig beispielhaft". Ihr Werk zeige besonders gut, "wie Literatur sein muss, um auch eine politische Wirkung zu entfalten".

+++ "Mahnerin für Frieden und Freiheit" +++

In seiner kurzen Ansprache erinnerte Börsenvereins-Vorsteher Heinrich Riethmüller sich an einen Besuch bei Atwood in Kanada. Mit einem Seufzer habe sie gesagt: "Ich bin wohl der einzige Mensch, der von Donald Trump profitiert." Ihre Romane erleben eine Renaissance, ein Run auf ihre Bücher hat eingesetzt. Kein Wunder, so Riethmüller. "Wenn wir spüren, dass die Welt aus der Lot zu geraten scheint, greifen wir zu Büchern. Wir hoffen Rat und vielleicht auch Trost zu finden."

Riethmüller würdigte Atwood als "Mahnerin für Frieden und Freiheit". Mit ihren Romanen öffne die Autorin uns die Augen dafür, "wie düster eine Welt aussehen kann, wenn wir unseren Verpflichtungen für ein friedliches Zusammenleben nicht nachkommen".

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nannte Atwood eine "idealtyische Botschafterin für den Friedenspreis". Er wisse nicht, ob Bücher die Welt verändern können, sagte Feldmann. "Wir Leser können aber sagen, dass Ihre Bücher die Welt verändert haben."