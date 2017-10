122 Veranstaltungen mit 189 Autorinnen und Autoren - an den Tagen der Buchmesse im Oktober ist in der Frankfurter Innenstadt viel los. Open Books, Literatur im Römer und erstmals ein großes Angebot für Kinder.

Zum neunten Mal findet parallel zur Frankfurter Buchmesse mit Open Books ein großes Lesefest in der Innenstadt statt. An vielen Orten dreht sich alles um Literatur mit den Schwerpunkten Frankreich und Neuerscheinungen.

Neu in diesem Jahr: Am Buchmessen-Samstag und -Sonntag gibt es das Angebot "Open Books Kids " im Kindermuseum an der Hauptwache. Das Programm für Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren ist kostenlos.

"Kinder sind die Leser von morgen", betonte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Im Stundentakt gibt es Lesungen mit Kinderbuchautoren, bei einigen Auftritten zeichnen die Illustratoren live zu den Erzählungen.

Open Books und Literatur im Römer

Weitere Informationen Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, bis auf die Eröffnung (9/7 Euro), Teil der Bewegung (5 Euro) und die Open Party (7/4 Euro). Ende der weiteren Informationen

Vom 10. bis 14. Oktober präsentieren an verschiedenen Veranstaltungsorten rund um den Römer 189 Literaten ihre neuen Bücher. Eröffnet wird das Lesefest Open Books am Dienstag, 10. Oktober, 20 Uhr, in der Deutschen Nationalbibliothek mit Eva Demski, Jürgen Becker, Didier Eribon und dem dann frisch gekürten Träger des Deutschen Buchpreises 2017. Die Eröffnung ist eine der wenigen Veranstaltungen, für die Eintritt gezahlt werden muss. Fast alle Angebote können kostenlos besucht werden.

Bei Literatur im Römer stehen am Mittwoch und Donnerstag die wichtigsten deutschsprachigen Romane des Herbstes im Mittelpunkt. Je acht Autoren stellen in kurzen Gesprächen ihre neuen Bücher vor. Unter ihnen am Mittwoch Thomas Lehr, Marion Poschmann und Theresia Enzensberger, am Donnerstag unter anderem Mirko Bonné, Robert Menasse und Frank Witzel.

Frankreich mit Mega-Programm und Hausboot

Einen Schwerpunkt bildet in diesem Jahr Frankreich als Ehrengast der Buchmesse, das ein umfangreiches Rahmenprogramm anbietet. Von Mittwoch, 11. Oktober, bis Samstag, 14. Oktober, ankert das Hausboot "L'Ange Gabriel" in Frankfurt. An allen Abenden laden französische Autorinnen und Autoren zu Apéritif-Lesungen und literarischen Begegnungen ein. Das Boot wird auf dem Main an der Nizza Werft, Untermainkai, zwischen der Untermainbrücke und dem Holbeinsteg, anlegen.

Weitere Informationen Das gesamte Rahmenprogramm zum Download [PDF - 4mb] . Ende der weiteren Informationen

Rund um den Ehrengast Frankreich gibt es zur Buchmessenzeit mehr als 100 Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte und Performances. So lädt unter anderem der Mousonturm zu drei interdisziplinären Soiréen mit französischsprachigen Autoren, Musikern und Künstlern ein, während in der Romanfabrik am 12. Oktober ein literarischer Theaterabend zur Erzählung "Delivrance (Erlösung)" der Autorin Marie NDiaye auf die Bühne gebracht wird.

Wer nach allen Veranstaltungen noch Ausdauer zum Feiern hat: Am Samstagabend ab 18 Uhr öffnen Bars und Restaurants im Bahnhofsviertel für die Bookfest Night für die Literatur ihre Türen - und für alle Frankfurter und Gäste.