Besucher der Frankfurter Buchmesse müssen sich in diesem Jahr auf besonders strenge Kontrollen einstellen. Auch die Videoüberwachung wurde im Vergleich zum Vorjahr verstärkt.

Möglichst wenig Gepäck mitzunehmen - dazu rufen die Organisatoren der Frankfurter Buchmesse ihre Besucher auf. Denn häufig sind die Buchmessen-Besucher der Frankfurter Messehallen voll bepackt: Viele schleppen riesige Rucksäcke mit, Fachbesucher kommen auch gerne gleich mit ihrem ganzen Koffer auf das Buchmessengelände.

"Unsere Sicherheitsstandards sind sehr hoch. Es wird engmaschige Taschenkontrollen an allen Eingängen geben", sagte Buchmesssen-Sprecherin Kathrin Grün zu hessenschau.de. Heißt: Erstmals werden auch Taschenmesser und waffenähnliche Gegenstände aussortiert. Auch seien die Sicherheitskräfte speziell auf die Suche nach Abwehrspray angesetzt.

Schon im vergangenen Jahr wurden die Besucher deswegen dazu angehalten, möglichst auf großes Gepäck zu verzichten. "Das gilt auch in diesem Jahr", sagte Grün. Besser sei es, das Gepäck in kleinere Behältnisse auf mehreren Rücken zu verteilen. Denn je größer eine Tasche ist, desto länger dauere es, sie richtig zu kontrollieren. Das gleiche gilt für Reisetrolleys, die gerne von den Fachbesuchern rumgeschoben werden. So könnten lange Schlangen bei den Kontrollen vermieden werden.

Weitere Informationen So sparen Sie Zeit auf der Buchmesse Fachbesucher:

Planen Sie ausreichend Zeit ein, Kontrollen können dauern

Koffer/ Trolleys/ Rucksäcke am besten im Hotel oder Schließfach lassen

Privatbesucher, Gruppen und Familien:

Kommen Sie mit so wenig Gepäck wie möglich

Verteilen Sie Gepäck auf mehrere kleine Taschen

Grundsätzlich gilt: Jeder wird mit seinem Gepäck eingelassen, mit strengen Kontrollen muss aber gerechnet werden. Ende der weiteren Informationen

Besuchern, die gerne Give-Aways einsammeln oder Bücher kaufen wollen, rät die Buchmessen-Sprecherin, Stoffbeutel oder faltbare Papiertüten mitzubringen.

Doch es bleibt nicht nur bei Taschenkontrollen. Auch die Kameraüberwachung im Foyer und den Messehallen sei verstärkt worden. Die Anzahl der Polizeistreifen sei aber auf dem Niveau des Vorjahres.

Politpromis und Blaublüter

Höchster Besuch vom Ehrengast: Präsident Macron eröffnet die Buchmesse. Bild © picture-alliance/dpa

Erwartet werden auf der Messe in diesem Jahr auch wieder Staatsgäste und gekrönte Häupter. So wird der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Buchmesse am Dienstag, 10. Oktober, um 17 Uhr eröffnen. Frankreich ist Gastland der weltweit größten Buchmesse vom 11. bis 15. Oktober und wird mit mehr als 130 Autorinnen und Autoren anreisen. Unter ihnen sind Michel Houellebecq, Yasmina Khadra, Yasmina Reza, Nancy Huston oder Amélie Nothomb.



Für Donnerstag, 12. Oktober, ist um 14 Uhr ein Besuch von Königin Mathilde von Belgien auf der Buchmesse geplant, die sich mit der französischsprachigen belgischen Literatur beschäftigen und belgische Autoren und Künstler treffen wird.

