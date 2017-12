Robert Gernhardt wäre am 13.12 2017 80 Jahre alt geworden. Ein Besucher betrachtet in der Sonderausstellung in der Caricatura in Frankfurt eine Zeichnung Gernhardts.

Robert Gernhardt wäre am 13.12 2017 80 Jahre alt geworden. Ein Besucher betrachtet in der Sonderausstellung in der Caricatura in Frankfurt eine Zeichnung Gernhardts. Bild © picture-alliance/dpa/hessenschau.de

Manchmal böse, aber nie menschenverachtend: Der Frankfurter Zeichner und Lyriker Robert Gernhardt wäre am 13. Dezember 80 Jahre alt geworden. Ihm zu Ehren zeigt die Caricatura in Frankfurt eine große Einzelausstellung.

Weitere Informationen Robert-Gernhardt-Ausstellung Zum 80. Geburtstag: Robert Gernhardt

15. Dezember 2017 bis 15. April 2018

Caricatura Museum Frankfurt Ende der weiteren Informationen

Kuratorin Lea Willimann hat ein Lieblingsstück in der Sonder-Ausstellung zum 80. Geburtstag von Robert Gernhardt (1937-2006): Die "Arschgesichterkonferenz" hat es ihr besonders angetan. Rundliche Hinterteile in einem großen Konferenzsaal, die fein in Anzügen und Uniformen stecken. Wer diese Ärsche sind und um was für eine Konferenz es sich handelt, bleibt offen. Jeder Betrachter kann die Karikatur selbst mit Inhalt füllen. Und genau das macht die Kunst von Robert Gernhardt zeitlos und für jeden anders witzig.

Gernhardt - Bild-Dichter in Busch-Tradition

Für die Kuratorin ist es die Kombination aus Dichtung und Zeichnung, was den Künstler Gernhardt so besonders macht. "Er ist ein Bild-Dichter in bester Busch-Tradition." Den Spagat zwischen Hochkultur und dem ganz Banalen und auch Vulgären hinzukriegen, das könnten nur wenige Künstler.

Zeichnungen, Texte, Bierdeckel und sogar ein Stofftier - 352 Werke der gernhardtschen Kunst zeigt das Caricatura-Museum in Frankfurt in der umfassenden Einzelausstellung. An verschiedenen Hörstationen werden dem Besucher Gedichte und Texte zugänglich gemacht.

Gernhardt selbst nahm sich in seiner Größe nie so furchtbar ernst und textete selbstironisch:

"Menschen schauen mich an:

Da kommt der Gernhardt, Mann!



Menschen schauen mir zu:

Da ist der Gernhardt, du!



Menschen schauen mir nach:

Da war der Gernhardt, ach!



Menschen schauen sich an:

Der wird auch nicht jünger!"

Aber die Ausstellung wäre wohl in seinem Sinne gewesen, vermutet Caricatura-Chef Achim Frenz. "Ich glaube, er hätte das ganz gut gefunden. Er mochte das immer sehr, wenn man seine Bilder gezeigt hat."

Großes Lyrik-Werk vorgelegt

Gernhardt war ein kreatives Multitalent: Ab den frühen 1960er-Jahren veröffentlichte der Wahlfrankfurter Zeitungsparodien, die schnell Kultstatus erlangten. Anfang der 1970er-Jahre wurde er Ghostwriter für Otto Waalkes, schrieb Sketche und Serien für den Hessischen Rundfunk und war 1979 Mit-Gründer von "Titanic - das endgültige Satiremagazin", das die Satire-Zeitschrift "Pardon" als Leitmedium der "Neuen Frankfurter Schule" ablöste.

Auch Wortspiele, Parodien und und vor allem Lyrik gehören zu den Markenzeichen Gernhardts. Dabei setzte er sich in seinen über 40 Einzel- und Sammelbänden mit einer Vielzahl an Themen auseinander - von Krankheit über Gott und die Welt bis hin zu aktueller Tagespolitik.

Ein "würdiger Nachfahr von Heinrich Heine"

Für seine Werke erhielt der Dichter eine Vielzahl an Preisen: 2004 zum Beispiel den Heinrich-Heine-Preis als "kritischer Beobachter, Dichter und Karikaturist der deutschen Zustände", wie die Jury ihre Entscheidung begründete. Laudator Michael Maar würdigte Gernhardt damals "als Rigoristen der Wahrheit", der "ein würdiger Nachfahr" von Heinrich Heine sei. Gernhardt starb 2006 im Alter von 68 Jahren an Krebs.