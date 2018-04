Zehn Jahre hat Dokumentarfilmer Claus Withopf an seinem Film über die New Wave-Ikone Anne Clark gearbeitet. Das sehr persönliche Porträt läuft im Wettbewerb des Frankfurter Lichter Filmfests. Im Interview erzählt der Regisseur, wie der Film entstand.

"Our Darkness" und "Sleeper in Metropolis" - Anne Clark ist bekannt für düstere New Wave-Hymnen. Der Frankfurter Filmemacher Claus Withopf hat mit "Anne Clark - I´ll walk Out Into Tomorrow" einen Kinofilm über die britische Musikerin und Autorin gemacht. Warum ihm das Thema so am Herzen lang, wieso er beruflich zweigleisig fährt und weshalb das ganze Werk zehn Jahre bis zur Vollendung brauchte, erzählt Withopf im hessenschau.de-Interview.

hessenschau.de: Ihr Dokumentarfilm über Anne Clark läuft beim Lichter Filmfest im regionalen Langfilmwettbewerb. Sind Filmfestivals eine besonders wichtige Plattform für Independent-Filme?

Claus Withopf: Ja, unbedingt. Es gibt ein sehr interessiertes Festivalpublikum. Das gibt meinem Film auch die Chance, weiter gezeigt zu werden, auch wenn er nicht mehr im Kino läuft. Beim Lichter Filmfest spielen wir im Filmmuseum (5. April, 22.30 Uhr) , das ist auch besonders schön. Der Film findet sein Publikum.

hessenschau.de: Zuvor lief der Film in ausgewählten Kinos, in einigen Städten kann man ihn immer noch sehen. Wie war die Resonanz bis jetzt?

Kennen sich inzwischen seit über zehn Jahren: Regisseur Claus Withopf und die britische Musikerin Anne Clark. Bild © Neue Visionen

Withopf: Großartig! Der Film lief in 42 Kinos gleichzeitig an, das ist für einen Independent-Film eine bemerkenswerte Anzahl. Davor gab es zahlreiche Previews in großen Kinos. Und ich habe eine große Premierentour zusammen mit Anne Clark gemacht, da waren alle Vorstellungen immer ausverkauft. Im Kino läuft der Film schon in der neunten Woche. Demnächst ist die Schweiz-Premiere, danach kommt der Film in Österreich in die Kinos. Das ist schon sehr viel für eine Musik-Doku.

hessenschau.de: Warum haben Sie sich gerade Anne Clark für Ihren ersten Langfilm ausgesucht?

Withopf: Ich wollte ein Thema finden, in das ich mein Herzblut geben konnte und das mir ganz nahe und ganz wichtig ist. Anne Clark hat mich mit ihren Texten und ihrer Musik schon seit meiner frühen Jugend immer sehr inspiriert. Das Genre Dokumentarfilm habe ich damals gewählt, weil ich dachte, das ließe sich etwas schneller und einfacher für den ersten Langfilm realisieren als ein fiktionaler Film. So kann man sich täuschen.

hessenschau.de: Tatsächlich haben Sie dann über zehn Jahre an dem Film gearbeitet, bevor er in die Kinos kam. Warum hat das so lange gedauert?

Withopf: Es sollte ein beobachtender Film werden. Also war mir klar, dass ich schon so zwei, drei Jahre brauchen würde. Ich wollte ihn auch gleich als Kinofilm konzipieren. Deswegen habe ich früh angefangen, mich um Förderung zu bemühen und nach Produzenten und einem Filmverleih zu suchen. Das hat schon nach etwa zwei Jahren geklappt. Das war natürlich ein tolles Backup zu früher Stunde und hat wiederum anderen signalisiert, dass da ein großes Potential vorhanden ist. Aber erst nach acht Jahren etwa hatte ich die komplette Finananzierung zusammen.

hessenschau.de: Eine lange Zeit. Was habe Sie so lange gemacht?

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Withopf: Ich habe bei Anne im Studio gedreht, sie hat derzeit ein neues Album aufgenommen, ich war auf Festivals und bei Konzerten dabei und habe so über die Jahre schon viel Material gesammelt. Den großen Interview-Dreh in England konnte ich erst machen, als die komplette Finanzierung stand.

hessenschau.de: Hat Anne Clark Ihnen denn irgendwann überhaupt noch abgenommen, dass Sie tatsächlich einen Film machen würden?

Withopf: Es gab ja immer auch längere Zeiten, in denen bei ihr nichts anstand, und es somit auch nichts zu filmen gab, was ihre Arbeit betrifft. Dann hatten wir durchaus auch Pausen. Aber immer, wenn ich mich dann wieder gemeldet habe, konnte ich mit Neuigkeiten aufwarten, mit denen ich sie immer wieder begeistern und ins Boot holen konnte.

hessenschau.de: Haben die Jahre dem Film geschadet oder sehen Sie auch Vorteile in dieser Art zu arbeiten?

Withopf: Für mich und den Film war es im Endeffekt sehr positiv. Denn der große Interview-Dreh, der dann in England stattgefunden hat, war doch sehr vertraut und auch intim. Hätte ich das Gespräch so schon nach einem Jahr mit Anne geführt, wäre das sicher nicht so privat und intensiv geworden. Das Ergebnis ist so sicher viel spannender.

hessenschau.de: Können Sie vom Filmemachen leben?

Withopf: Also in den zehn Jahren hätte ich natürlich nicht davon leben können. Eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach hat mir den Rücken freigehalten und mir die Arbeit an dem Film über die langen Jahre ermöglicht. Mein täglich Brot konnte ich mit Unterricht verdienen. Für mich war das die ideale Kombination und hat mir Freiheit gegeben. Mein Unterricht wiederum hat von dem Anne-Clark-Projekt auch profitiert, ich konnte das an der HfG einbringen.

Das Gespräch führte Katrin Kimpel.