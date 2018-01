Musik, Theater und Comedy: Der Vorverkauf für die Festspielsaison 2018 ist in vollem Gange und einige Vorstellungen sind sogar schon ausverkauft. Ein Überblick über die Highlights des Jahres.

Wo: Amphitheater Schloss Philippsruhe in Hanau

Wann: Vom 11. Mai bis zum 29. Juli

Was: Innerhalb von sechs Wochen finden fast täglich Märchen-Aufführungen statt - für Kinder und Erwachsene.

Auf der Bühne: Dornröschen (Musical), Der Froschkönig, Die Prinzessin auf der Erbse, Der Brandner Kaspar

Preise: Zwischen 8,50 und 33,50 Euro

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Besonderheiten: In Hanau hat man das Open-Air-Ambiente ohne Regenrisiko. Die 1.230 Sitzplätze des Amphitheaters sind überdacht. Für Kindergärten und Schulen gibt es besondere Vormittagsvorstellungen.

Burgfestspiele Bad Vilbel

Wo: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel und im Theaterkeller der Burg

Wann: Vom 5. Mai bis zum 9. September

Was: Rund vier Monate lang Aufführungen

Auf der Bühne: Honig im Kopf, Ein Käfig voller Narren, Ziemlich beste Freunde, Die Nibelungen, Maria, ihm schmeckt's nicht, Der Gott des Gemetzels, Außer Kontrolle, Peter Pan, Pippi Langstrumpf, Hänsel und Gretel, Das Tagebuch der Anne Frank

Preise: Zwischen 16 und 47 Euro. Die Veranstaltungen für Kinder ab 5,50 Euro.

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Bad Vilbel

Besonderheiten: In den vergangenen Jahren waren über 100.000 Besucher bei den Festspielen. Das Gelände liegt idyllisch zwischen der Wasserburg Bad Vilbel und einem historischen Fachwerkbau. Mit einzelnen Stücken gehen die Burgfestspiele auch auf Tour .

Schauplatz der Burgfestspiele: Wasserburg Bad Vilbel Bild © Sonja Fouraté (hessenschau.de)

Bad Hersfelder Festspiele

Wo: In der Stiftsruine in Bad Hersfeld, Kinderstück im Theaterzelt, Freilichtbühne im Schloss Eichhof

Wann: Vom 7. Juli bis zum 2. September

Was: Innerhalb von zwei Monaten Musical- und Theateraufführungen

Auf der Bühne: Das Karlos-Komplott, Shakespeare in Love, Hair, Titanic

Preise: Je nach Wochentag zwischen 29 und 78 Euro, für Premium-Plätze bis zu 119 Euro

Veranstalter-Homepage: Bad Hersfelder Festspiele

Besonderheiten: Nach dem 600.000-Euro-Defizit 2017 werden die Preise in der kommenden Saison leicht steigen, in der günstigsten Kategorie bleiben die Preise aber gleich. Die Nebenbühne im Schloss Eichhof bleibt erhalten, auch wenn Intendant Dieter Wedel den Spielort aus Kostengründen streichen wollte.

Impression von der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele 2016 Bild © picture-alliance/dpa

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Wo: Spielstätten des Staatstheaters Wiesbaden

Wann: Vom 30. April bis 31. Mai

Was: Konzerte, Oper, Theater, Ballett, Kinder- und Sonderprogramm

Auf der Bühne: Ein Maskenball, Otello, Der fliegende Holländer, Der Liebestrank, Götterdämmerung, Arabella, Gastspiel von Joyce DiDonato. Kinder- und Sonderprogramm werden im Februar bekanntgegeben

Preise: 11 bis 154 Euro

Veranstalter-Homepage: Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Besonderheiten: Die Maifestspiele sind nach den Bayreuther Festspielen das zweitälteste Theaterfestival Deutschlands.

Das Große Haus des Staatstheaters Wiesbaden. Bild © Karl Forster

Wo: An verschiedenen Spielorten in Bad Arolsen, unter anderem im Residenzschloss

Wann: 30. Mai bis 2. Juni

Was: Alte Musik in teils neuem Gewand - das Motto in diesem Jahr: "Fenomeni!"

Auf der Bühne: Akademie für Alte Musik Berlin, Sopranistin Anna Prohaska, Berner Orchester für Alte Musik, Dorothee Oberlinger u.v.m.

Preise: 6 bis 31 Euro

Veranstalter-Homepage: Arolser Barock-Festspiele

Besonderheiten: Neben den Konzerten gibt es ein Rahmenprogramm mit Schloss-Führungen und zur Eröffnung am 30. Mai ein kostenloses Platzkonzert im Schlosshof.

Im Residenzschloss Bad Arolsen finden verschiedene Konzerte statt. Bild © hr

Rheingau Musik Festival

Wo: 30 Spielstätten im Rheingau und von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal

Wann: Vom 23. Juni bis zum 1. September

Was: Über 170 Konzerte mit Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik

Auf der Bühne: Das Programm wird Ende Januar veröffentlicht.

Preise: Im Vorjahr waren die günstigsten Karten für 7 Euro zu haben, die teuersten Plätze kosteten 53 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Besonderheiten: Traditionell wird das Rheingau Musik Festival vom hr-Sinfonieorchester eröffnet - so auch im Nach-Jubiläumsjahr 2018. Das Gesamtprogramm wird erst Ende Januar vorgestellt, doch das Sinfonieorchester verrät vorab, dass es Giacomo Puccinis "Messa di Gloria" im Kloster Eberbach präsentieren wird. Außerdem auf dem Programm: Die Sinfonie "Harold en Italie" von Hector Berlioz. Dies wird gleichzeitig das Abschiedskonzert von Antoine Tamestit als Artist in Residence.

Weilburger Schlosskonzerte

Wo: Sechs Spielstätten in Weilburg, darunter mit dem Renaissancehof im Weilburger Schloss eine Open-Air-Location

Wann: Vom 8. Juni bis zum 11. August

Was: Mehr als 40 Konzerte, darunter auch Jazz und Konzerte für Kinder und Kabarett

Auf der Bühne: Renommierte Orchester, Ensembles und Solisten. Das vollständige Programm wird Ende Januar vorgestellt. Mit dabei sind Martin Stadtfeld und Benedikt Klöckner, Cristina Branco und das David Orlowsky-Trio.

Preise: Der Vorverkauf beginnt erst im Januar. Im Vorjahr lagen die Preise zwischen 15 und 58 Euro. Wenn mindestens eine erwachsene Begleitperson dabei ist, gibt es für Kinder (bis 12 Jahre) ermäßigte Karten zum Preis von 10 Euro.

Veranstalter-Homepage: Weilburger Schlosskonzerte

Besonderheiten: Veranstaltungen, die Open-Air im Renaissancehof geplant sind, werden bei schlechtem Wetter in die Schlosskirche verlegt. Da für den Hof jedoch rund 400 Plätze mehr als in der Kirche zur Verfügung stehen, werden diese als Schönwetterkarten verkauft. Erst wenn sicher ist, dass das Konzert auch im Hof stattfinden kann, kann man die Schönwetterkarten an der Abendkasse kaufen - reservieren kann man sie jedoch schon vorher.

Klassik-Genuss unter freiem Himmel: Weilburger Schlosskonzerte im Innenhof des Renaissance-Schlosses Bild © Weilburger Schlosskonzerte

Burgfestspiele Dreieichenhain

Wo: Burg Hayn im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain

Wann: Vom 5. Juli bis zum 19. August

Was: Rund 40 Vorstellungen aus den Bereichen Jazz, Theater, Oper, Musical, Varieté, Kabarett, Literatur und Konzert sowie Kindertheater

Auf der Bühne: Italienische Opernnacht, Musical Footloose, Bernd Stelter, Konstantin Wecker, Max Mutzke, Henni Nachtsheim & Rick Kavanian, Walter Sittler, Bodo Wartke, Helen Schneider, Alte Bekannte u.v.m

Preise: 19 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Besonderheiten: Dass der Spielplan der Burgfestspiele Anfang Juli einige Lücken aufweist, hat sportliche Gründe. Die Veranstalter wollten nicht mit den Terminen der Fußball-WM in Konkurrenz treten. Gute Planung ist einfach die halbe Miete.

18 Darsteller, vier Musiker rocken bei Footloose im August die Bühne. Bild © Burgfestspiele Dreieichenhain

Wetzlarer Festspiele

Wo: Rosengärtchen, Lottehof, Hofgut Hermannstein und Dom

Wann: Vom 4. Juni bis zum 3. August

Was: Theater, Musical, Konzerte, Kabarett, Tanz und Lesungen

Auf der Bühne: Romeo und Julia, Cyrano de Bergerac, Faust I, Chess, Grimm!, Helen Schneider, Gayle Tufts und andere

Preise: Zwischen 8 und 39 Euro

Veranstalter-Homepage: Wetzlarer Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Sehnsüchte". Die Sehnsucht nach Frieden, Freiheit oder Liebe findet sich in vielen Programmpunkten wieder.

Eine der Spielstätten der Wetzlarer Festspiele: der Dom Bild © picture-alliance/dpa

Schlossfestspiele Biedenkopf

Wo: Open-Air-Bühne im Landgrafenschloss Biedenkopf

Wann: Vom 15. Juli bis 22. August

Was: Erstmals werden zwei Musical-Produktionen zu sehen sein.

Auf der Bühne: Wiederaufnahme von "Die Hatzfeldt", Kindermusical "Ritter Rost und das Gespenst" (für Kinder von 5 bis 10 Jahren)

Preise: Im Vorjahr lagen die Preise zwischen 14,50 und 32,90 Euro

Veranstalter-Homepage: Schlossfestspiele Biedenkopf

Besonderheiten: Bei den Schlossfestspielen Biedenkopf spielen heimische Talente Seite an Seite mit international agierenden Musical-Profis. In der Saison 2018 wird es erstmals ein Kindermusical geben. Die sechs Vorstellungen von "Die Hatzfeldt" sind bereits ausverkauft.

Die für 2018 geplanten Vorstellungen von "Die Hatzfeldt" sind bereits ausverkauft. Bild © Schlossfestspiele Biedenkopf

Barock am Main

Wo: Höchster Porzellan-Manufaktur

Wann: Vom 30. Mai bis 24. Juni

Was: Während der etwa dreiwöchigen Spielzeit steht die barocke Komödie "Horribilis von Huckevoll" in hessischer Mundart auf dem Programm. Es spielen Michael Quast und das Barock am Main-Ensemble

Auf der Bühne: "Horribilis von Huckevoll" - Komödie in hessischer Mundart von Rainer Dachselt

Preise: 26 bis 37 Euro

Veranstalter-Homepage: Barock am Main

Besonderheiten: Das Festival hatte jahrelang im Bolongaropalast seine Spielstätte. Da der Bolongaropalast renoviert wird, ist Barock am Main in die Höchster Porzellan-Manufaktur umgezogen und spielt seit 2017 in neuer Kulisse. Barock am Main startet in diesem Jahr sehr früh, in den Vorjahren lag die Hauptspielzeit im Juli. Auf diese Weise geht das Theater der Fußball-WM aus dem Weg.

Szene aus "Der tollkühne Theaterdirektor" aus dem Jahr 2015 Bild © Barock am Main

Festspiele Heppenheim

Wo: Im Theater im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim

Wann: Vom 18. Juli bis zum 2. September

Was: 33 Aufführungen der zwei Hauptstücke, hinzu kommen Gäste aus Musik, Kabarett und Show

Auf der Bühne: Wie im Himmel, Backbeat

Preise: Zwischen 23 und 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Festspiele Heppenheim

Besonderheiten: Von beiden Theaterstücken gibt es spezielle Seniorenvorstellungen.

Backbeat feierte 2016 in Hamburg seine umjubelte Premiere. Bild © Baraniak

Darmstädter Residenzfestspiele

Wo: An mehreren Veranstaltungsorten in Darmstadt

Wann: Vom 27. Juli bis zum 5. August

Was: Klassik bis Pop, Theater bis Kabarett

Auf der Bühne: Programm ist noch in der Planung

Preise: Im Vorjahr zwischen 12 und 22 Euro

Veranstalter-Homepage: Darmstädter Residenzfestspiele

Besonderheiten: Die Veranstaltungsorte der Residenzfestspiele wechseln je nach dem Motto, das als Leitfaden dient.

Bild © Residenzfestspiele Darmstadt

Burgfestspiele Eppstein

Wo: Freilichtbühne Burg Eppstein

Wann: Vom 23. Juni bis zum 1. Juli (Eigenproduktion), danach noch Gastspiele

Was: Eigenes Ensemble-Stück "Der Bürger als Edelmann" und Gastspiele verschiedener Festspiel-Ensembles

Auf der Bühne: "Der Bürger als Edelmann", die Gastspiele stehen noch nicht fest

Preise: Für das Stück der Burgschauspieler: 17 Euro (Erwachsene), 6 Euro Kinder

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Eppstein

Besonderheiten: Die Burgfestspiele Eppstein werden schon seit 1913 veranstaltet und zählen damit zu den ältesten Open-Air-Festspielen Hessens.