Noch einmal schlafen, dann steigt am Frankfurter Mainufer endlich das diesjährige Europa Open Air. Tausende von Musikliebhabern können es kaum erwarten. Pablo Heras-Casado geht es genauso.

Den Main, den kennt Pablo Heras-Casado schon ganz gut. Vor vier Jahren, als er sein Debüt in Frankfurt gab, lebte er nahe der Oper, direkt am Flussufer. "Es ist ein Platz voller Leben, vibrierend", findet er. "Die Menschen gehen spazieren, machen Sport, es gibt viele Familien und auch junge Leute, die die frische Luft genießen."

Damals dirigierte der heute 39-Jährige Verdis "Sizilianische Vesper" im Opernhaus. Kritiker attestierten ihm "Leichtigkeit" und "Präzision", Verdi klinge unter Heras-Casado neu und aufregend. Das Publikum quittierte die Premiere mit Jubel. "Das Musikpublikum in Frankfurt ist sehr zugänglich, respektvoll und reaktionsfreudig", erinnert sich der Maestro.

Für das Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank am Donnerstag kehrt er nun zurück.

Aufregend und entspannt zugleich

Unter der Leitung des 1977 in Granada geborenen Dirigenten werden am Donnerstagabend spanische Klänge zu hören sein. Denn als Eröffnungskonzert der Europäischen Kulturtage der EZB ist das Europa Open Air in jedem Jahr einem besonderen Gastland gewidmet. Diesmal ist es Spanien.

Weitere Informationen 12.000 Besucher und tausende Zaungäste Das European Open Air beginnt am Donnerstag, 24. August, um 18 Uhr an der Wesler Werft am Mainufer. Dann beginnt die hr-Bigband, um 20 Uhr folgen Heras-Casado und das hr-Sinfonieorchester. Der Eintritt ist gratis. Einlass für maximal 12.000 Besucher aufs Gelände ist von 16 Uhr an. Erfahrungsgemäß kommen noch Tausende von Zaungästen. Im Liveticker liefert hessenschau.de von Beginn an Bilder, Eindrücke und alle wichtigen Infos rund um das Konzertereignis. Ende der weiteren Informationen

Er fühle sich geehrt, am Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank teilzunehmen, sagt Heras-Casado. "Ich kann es gar nicht abwarten, vor 15.000 Menschen an diesem einmaligen Ort aufzutreten. Es ist aufregend, über TV und Internet mit so viel mehr Menschen verbunden zu sein."

Open Air-Konzerte liegen dem Dirigenten. Und er liebt sie aus einem besonderen Grund: "Ich habe die Chance, eine andere Art von Publikum in einem anderen Kontext zu erreichen. Die Kommunikation mit den Musikern und den Zuhörern ist aufregend, aber sehr entspannt."

"Shootinggstar der Dirigentenszene"

Mit acht Jahren begann seine musikalische Karriere mit Chorgesang und Klavierspiel. Später studierte Heras-Casado erst Kunstgeschichte und Schauspiel, dann Dirigieren. Inzwischen zählt er zu den meistbeschäftigten Dirigenten der Welt - und die Kritiker kriegen sich kaum ein, wenn sie über ihn schreiben: Von einem "Shootingstar der Dirigentenszene" ist da die Rede, von einem Mann "mit natürlicher, unaufgeregter Autorität" und "enormer Begabung".

Der Maestro dirigiert ohne Taktstock, die Musiker leitet er mit seinen Fingern, der Mimik und auch mit tänzerischen Einlagen. Zuhause ist er in allen musikalischen Sparten: in der zeitgenössischen Musik ebenso wie in der klassischen Moderne, dem klassisch-romantischen Repertoire oder der alten Musik.

Vielbeschäftigt, viel unterwegs

Heras-Casado ist viel unterwegs: Er trat mit den Berliner Philharmonikern auf, mit der Staatskapelle Berlin, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Boston Symphony Orchestra, dem Cleveland Orchestra, den Rotterdamer Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern und vielen mehr. Seit 2011 ist er Erster Dirigent des Orchestra of St. Luke's in New York. Und nun kommt er zurück nach Frankfurt, zurück an den Main.