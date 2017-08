Wirbel um die documenta-Performance "Auschwitz on the beach": Nach dem Kasseler Oberbürgermeister hat nun auch Hessens Kunstminister die geplante Aktion scharf kritisiert.

Eine Kunstaktion irritiert die Politik: Nachdem Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Wochenende die geplante documenta-Aktion "Auschwitz on the Beach" heftig kritisierte hatte, hat am Montag auch Kunstminister Boris Rhein (CDU) Stellung genommen: "Die Freiheit der Kunst ist ein hohes Gut", schrieb er auf Anfrage von hessenschau.de "Allerdings verbietet sich jeder Vergleich mit dem Holocaust, denn die Verbrechen der Nazis sind singulär."



Und weiter: "Obgleich die Aktion geschmacklos ist, ist fraglich, ob sie juristisch zu verhindern ist. Ich empfehle den Künstlern, sich eingehender mit den unsagbaren und grausamen Verbrechen des Holocaust zu befassen, um selbst daraus die Konsequenz zu ziehen, die Aktion zu beenden."

"Ungeheuerliche Provokation"

Kassels Oberbürgermeister Geselle hatte die Performance in der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) vom Montag "eine ungeheuerliche Provokation" genannt. Der Vergleich des tragischen Schicksals vieler Flüchtlinge am Mittelmeer mit dem Konzentrationslager Auschwitz und der Judenverfolgung in der Ankündigung der Aktion sei äußerst geschmacklos und für die Betroffenen verletzend und unerträglich. Wie Kunstminister Rhein ist Geselle kraft seines Amtes Mitglied im Aufsichtsrat der documenta GmbH, der OB hat den Vorsitz inne.

Auch für Geselle ist die für den 24. bis 26. August geplante Aktion im Fridericianum aber juristisch nicht zu verhindern. Sie sei von der Kunstfreiheit gedeckt, sagte Geselle. Stadt, Verwaltung und Politik dürften sich in die Kunstfreiheit nicht einmischen. "Das muss die Demokratie leider aushalten an dieser Stelle", sagte der Oberbürgermeister. Auch die Staatsanwaltschaft Kassel war zuvor nach einer Überprüfung der Ankündigung zu der Entscheidung gekommen, kein Strafermittlungsverfahren einzuleiten.

Forderungen nach Verbot

Zuvor hatten mehrere Organisationen gefordert, die Aktion abzusagen oder verbieten zu lassen. Schon die Ankündigung der Performance sei eine "politisch-moralische Bankrotterklärung der Verantwortlichen", sagte Martin Sehmisch, Leiter der "Informationsstelle Antisemitismus Kassel" vergangene Woche. Ilana Katz, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Kassel erinnerte daran, wie sehr die Betroffenen des Holocausts und deren Nachfahren noch heute litten. Und Charlotte Knobloch, die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, sprach von einer "verantwortungslosen Relativierung des Holocaust".

Michael von Rüden, Vorsitzender der CDU-Rathausfraktion in Kassel, forderte am Wochenende in der HNA , "dem Spuk ein Ende zu bereiten und diese Frevler, die sich hinter der Maske von Künstlern verbergen, von der Ausstellung zu verbannen."