zum Artikel Drei Bürgerentscheide am Wahlsonntag : Trotz Hitler-Widmung - Steinaus Bürgermeister bleibt im Amt

In drei Kommunen standen neben der Bundestagswahl auch Bürgerentscheide auf der Agenda. In Steinau überstand der Bürgermeister ein Abwahlverfahren, in Liederbach triumphierten Umweltschützer und Wohratal stimmte gegen eine Verwaltungs-Diät. [mehr]