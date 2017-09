Ein letztes Buch hat seinen Platz gefunden: Vor mehreren tausend Zuschauern vollendete die argentinische Künstlerin Marta Minujín am Samstag ihr Kunstwerk "Parthenon der Bücher" auf der Kasseler documenta.

Marta Minujín hängte am Samstag das letzte der 67.000 verbotenen Bücher an den Tempelnachbau. "Dieser Parthenon wird für immer in den Erinnerungen vieler, vieler Menschen sein", sagte die Künstlerin. Die Argentinierin wurde in Kassel wie ein Popstar empfangen. Ihr Büchertempel entwickelte sich zur documenta-Ikone und ist sicherlich das bekannteste und am häufigsten fotografierte Werk der Kunstschau. (Hier als 360°-Rundgang )

Ein Hubsteiger brachte Minujín zur Spitze des Büchertempels. Dort befestigte sie das Buch "Primavera Romana" des US-Autoren Tennessee Williams (deutscher Titel: "Der römische Frühling der Mrs. Stone").

Kaum fertig, schon wieder weg

Am 9.9.2017 wurde das 67.000. Buch in den parthenon der Bücher eingesetzt und das Werk damit vollendet. Bild © picture-alliance/dpa

Den fertigen Parthenon können die Besucher allerdings nur kurze Zeit bewundern, denn ab Sonntag wird er wieder abgebaut, die Bücher ab mittags um 12 Uhr eines nach dem anderen an interessierte documenta-Besucher verschenkt. Alle Bücher tragen einen Stempel, der belegt, dass sie tatsächlich ein Teil von Minujíns Werk waren.

Die documenta endet am 17. September. Wie Mehr als 160 Künstler zeigen bis dahin an 30 Standorten ihre Werke. Wie Sie Ihre Zeit auf der documenta noch bis zum kommenden Sonntag nutzen können, lesen Sie hier.