Die reinste Detektivarbeit: Die Künstlerin Maria Eichhorn spürt auf der documenta in Kassel von Nazis geraubte Kunst auf - und entdeckt dabei Geschichten, die lange verborgen waren.

Bei der "Reichspogromnacht" im Jahr 1938 habe ihr Vater zwei Vasen auf der Straße in Kassel gefunden und mit nach Hause genommen, sagt die ältere Frau zu Maria Eichhorn. Sie stammten aus dem Nachbarhaus. Nazis hatten sie dem jüdischen Eigentümer gestohlen. Der Vater behielt die geraubten Vasen. Und vermachte sie später der Tochter. Er habe aber zeitlebens immer ein schlechtes Gewissen gehabt, sagt sie.

Es sind Geschichte wie diese, die documenta-Künstlerin Maria Eichhorn in ihrem Büro in der Neuen Galerie in Kassel zu hören bekommt. Zusammen mit vier Mitarbeitern sammelt sie Berichte über Gegenstände, die die Nazis raubten. "Rose-Valland-Institut" hat sie ihr Projekt genannt - benannt nach einer französischen Widerstandskämpferin, die sich nach dem 2. Weltkrieg für die Rückgabe von Nazi-Raubkunst an ihre rechtmäßigen Besitzer einsetzte.



Die Resonanz sei sehr positiv, sagt die Künstlerin. Immer wieder würden Menschen auf sie zukommen, per Mail, Brief, über Facebook oder auch persönlich - und ihre Geschichte erzählen. Eine andere Frau habe noch vor wenigen Jahren zwei silberne Milchkännchen auf dem Flohmarkt gekauft, sagt Eichhorn. Später habe sie erfahren, dass sie aus einem koscheren Hotel in Bad Ems stammten, das auch von den Nazis geplündert wurde.

Wer sich an die documenta-Künstlerin wendet, muss seine Gegenstände nicht abgeben. Sie werden von Eichhorns Team nur dokumentiert.

Oft genug gleicht die Arbeit einem Puzzle, denn Belege für die Berichte der Zeitzeugen sind meist nur schwer zu finden. Anders ist das bei der Sammlung des Kasseler Kunstmäzens Alexander Fiorino. Auch er war Jude und musste seinen Besitz unter Druck der Nazis abgeben. "Viele Bilder von ihm sind versteigert worden und bis heute verschwunden", sagt Eichhorn.



In der Kasseler Neuen Galerie hat ihr Team Inventarlisten von Fiorinos Sammlung ausgestellt. Anhand der Listen und der Beschreibungen der Bilder hofft Eichhorn auf Hinweise von documenta-Besuchern, wo die Bilder geblieben sind.

Ihre Arbeit soll auch nach Ende der Ausstellung weitergehen. Zwei Universitäten hätten sich gemeldet, und würden das Institut wahrscheinlich weiterführen. Aber ganz spruchreif sei das noch nicht.