Ulrich Tukur ist beim Hessischen Film- und Kinopreis 2017 mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Der erstmals vergebene Nachwuchspreis ging bei der Verleihung am Freitagabend in der Frankfurter Alten Oper an Jasna Fritzi Bauer.

Der im südhessischen Viernheim geborene Ulrich Tukur wisse in unzähligen Rollen mit seiner Vielseitigkeit zu begeistern, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Preisverleihung in der Alten Oper am Freitagabend.

Tukur könne sich "eindrucksvoll und feinsinnig in die Charaktere, die er vor der Kamera verkörpert, hineinversetzen". Er sei ein "Allrounder", denn er habe sich auch als Musiker, Sänger, Pianist und Akkordeon-Spieler erfolgreich hervorgetan.

Festlich: Die Alte Oper bot den passenden Rahmen für den Preis. Bild © picture-alliance/dpa

Von der Bühne auf die Kino-Leinwand zum Tatort

Tukur begann seine Schauspielkarriere bei den Städtischen Bühnen Heidelberg. Später trat er an der Freien Volksbühne Berlin und am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg auf. Er spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen, unter anderem in "Das Leben der Anderen" (2006), "Das weiße Band" (2009) und "Aus dem Nichts" (2016).

2010 gab Tukur sein Debüt als Wiesbadener Tatort-Ermittler Felix Murot, 2011 erhielt er für die Folge "Im Schmerz geboren" die Goldene Kamera als Bester Schauspieler. Für die Darstellung des Erwin Rommel in "Rommel" (2012) wurde Tukur mit dem Bambi als Bester Schauspieler National 2012 ausgezeichnet.

Newcomer-Preis an Wiesbadenerin

Die Newcomerin des Jahres: Jasna Fritzi Bauer Bild © picture-alliance/dpa

Der erstmals vergebene und mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis des Hessischen Film- und Kinopreises ging an Jasna Fritzi Bauer. Die in Wiesbaden geborene 28 Jahre Schauspielerin trat zunächst am Hessischen Staatstheater auf, dann am Wiener Burgtheater. In ihrem Kinodebüt "Ein Tick anders" spielte sie eine am Tourette-Syndrom leidende junge Frau, in dem Frankfurter tatort "Land in dieser Zeit" ein Nazi-Mädchen.

"Bauer ist eine der ausdrucksstärksten und begehrtesten Jungschauspielerinnen ihrer Generation. Ihre Darstellung von problematischen Jugendlichen sucht ihresgleichen", lobte Kunstminister Boris Rhein (CDU).

Preis für herausragendes kulturelles Engagement

Die Hessischen Film- und Kinopreise werden seit 1990 jährlich vom Land Hessen verliehen. Ausgezeichnet werden Regisseure von hervorragenden Spiel-, Dokumentar-, Kurz- oder Experimentalfilmen sowie Autoren eines Drehbuchs mit Bezug zu Hessen. Für den Nachwuchs gibt es den Hochschulfilmpreis für den besten Abschlussfilm sowie seit diesem Jahr den Hessischen Newcomerpreis. Mit den Kinokulturpreisen wird herausragendes kulturelles Engagement von Kinos honoriert.