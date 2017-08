Das Mahnmal, noch abgesperrt, am Freitagmorgen.

Das Mahnmal, noch abgesperrt, am Freitagmorgen. Bild © Antje Buchholz (hessenschau.de)

Beton-Bus erinnert in Frankfurt an Nazi-Gräuel

Es ist ein 72 Tonnen schweres Mahnmal: Ein grauer Beton-Bus und eine Ausstellung erinnern ab Freitag in Frankfurt an die "Euthanasie"-Opfer der Nazis - auch an die Kleinsten.

Schon kurz nachdem ihr Sohn in Hadamar eingewiesen worden war, bekam Familie Schuh die obligatorische "Schlechtmeldung". Artur habe einen Darmkatarrh, schwebe in Lebensgefahr, ein Besuch in der Heilanstalt sei gestattet. Einen Tag später, am 17. März 1943, war der kleine Artur tot. Er wurde acht Jahre alt.

Artur, in Frankfurt geboren, war im Alter von einem halben Jahr an einer Hirnhautentzündung erkrankt, die ihn geistig beeinträchtigt hatte. Die Fürsorgestelle nahm ihn aus der Familie des Schlossers Julius Schuh und wies ihn im Januar 1940 in die Heilerziehungs- und Pflegeanstalt Scheuern ein.

Drei Jahre später kam er in die berüchtigte Heilanstalt Hadamar, wo er nach einem Monat starb, möglicherweise an Unterernährung. Vielleicht wurde er auch vergast. Artur war eines der 15.000 "Euthanasie"-Opfer der Nationalsozialisten allein in Hadamar, insgesamt töteten sie rund 200.000 kranke und behinderte Menschen.

Transport in Tötungsanstalten

Weitere Informationen Informationen Die offizielle Eröffnung des Mahnmals, das bislang durch mehrere deutsche Städte gereist ist, findet am Samstag, 19. August, um 14 Uhr auf dem Rathenauplatz statt. Eine Wanderausstellung begleitet das "Denkmal der grauen Busse" und ist vom 19. August bis 9. September in der St. Katharinenkirche an der Hauptwache zu sehen. Zudem gibt es verschiedene Lesungen, Vorträge und Führungen . Ende der weiteren Informationen

An Menschen wie Artur erinnert von Freitag an das Denkmal der Grauen Busse - ein 72 Tonnen schwerer Beton-Bus - auf dem Frankfurter Rathenauplatz. Bis Mai 2018 soll die Arbeit der Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz dort stehen. Die mit grauer Tarnfarbe gestrichenen Busse brachten psychisch kranke oder geistig behinderte Kinder und Erwachsene zwischen 1940 und 1941 zu sechs Tötungsanstalten in Deutschland, darunter Hadamar.

Da das Frankfurter Gesundheitsamt außerdem 100 Jahre alt wird, hat die Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. Sie will damit auch die Beteiligung der Behörde an den Nazi-Verbrechen beleuchten, unter anderem mit der Ausstellung "Auf Herz und Nieren" im Institut für Stadtgeschichte (5. September 2017 bis 8. April 2018).

Gesundheitsamt instrumentalisiert

Kuratorin Sabine Börchers hat sich mit dieser Zeit schon für ihr Buch "Aufklärung, Vorsorge, Schutz - 100 Jahre Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt" beschäftigt. Gerade die NS-Zeit sei kaum aufgearbeitet, erzählt Börchers. 1947 sei sogar der ehemalige Leiter der "Rassenhygienischen Forschungsstelle" des Reichsgesundheitsamtes in Berlin, Robert Ritter, neuer Chef der Jugendsichtungsstelle des Gesundheitsamtes geworden und habe seine ebenfalls verstrickte Assistentin mitgebracht.

Überrascht sei sie darüber gewesen, wie "schnell das Gesundheitsamt nach 1933 in die Politik der 'Rassenygiene' verstrickt war". Nachdem im Januar 1934 ein Gesetz für Zwangssterilisationen in Kraft getreten war, seien allein in Frankfurt über 1.000 Menschen zwangssterilisiert worden. "Das jüngste Mädchen war zwölf Jahre", sagt Börchers.

Basis seien sogenannte Erbkarteien gewesen, in denen zwei Drittel aller Frankfurter erfasst worden waren. "Das macht nachdenklich, vor allem, wenn wir heute über Überwachung, Big Data und Ähnliches sprechen", sagt Börchers. "Die Nationalsozialisten haben all das mit ihren Mitteln schon umgesetzt."

Weitere Informationen Vergast und totgespritzt Die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar war eine von sechs "Euthanasie"-Tötungsanstalten der Nazis. Von Berlin aus organisiert starben allein 1941 bei der Aktion "T4" mehr als 10.000 psychisch kranke und behinderte Menschen in der Gaskammer der Klinik durch Kohlenmonoxid. Bis kurz vor Kriegsende 1945 tötete das Klinikpersonal noch einmal 4.500 Menschen mit Medikamenten oder durch Mangelernährung. Unter den Opfern waren nun auch Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und deren Kinder, "halbjüdische" Kinder aus Heimen, traumatisierte Überlebende der Bombenangriffe und auch psychisch kranke SS-Männer und Wehrmachtssoldaten. Ende der weiteren Informationen

