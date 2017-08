Spanische Klassik verzauberte am Donnerstag 20.000 Menschen am Frankfurter Mainufer. Das hr-Sinfonieorchester hatte wieder zum Gratis-Konzert an die Weseler Werft eingeladen.

Es war ein entspanntes Event, das sich am Donnerstag im Frankfurter Ostend abspielte. Zum Europa Open Air des hr-Sinfonieorchesters und der Europäischen Zentralbank (EZB) kamen auch dieses Mal wieder 20.000 Menschen. Viele brachten sich Klappstühle und Picknickdecken mit.

Nach den Erfahrungen vom letzten Jahr, als die Tore wegen Überfüllung früh geschlossen werden mussten, hatten sich einige schon gleich am anderen Mainufer platziert. Zudem feierte die EZB ganz in der Nähe ein zusätzliches Picknick mit Videoleinwand. Allein hier fanden sich rund 2.000 Gäste ein.

Spanien im Fokus der Europa-Kulturtage

Das Konzert war der Auftakt der Europa-Kulturtage, die in diesem Jahr Spanien gewidmet sind. Auf dem Programm standen Stücke spanischer Komponisten wie Manuel de Falla oder Ruperto Chapí y Lorente, aber auch die "Rapsodie espagnole" von Maurice Ravel. Auch die Protagonisten stammten aus Spanien, allen voran der Dirigent Pablo Heras-Casado, der als Shootingstar der Klassikszene gilt.

Eine leichte Brise wehte über das Gelände an der Weseler Werft, als die hr-BigBand um 18 Uhr den Abend eröffnete. Hin und wieder lugte die Sonne durch die dünnen Wolken und spiegelte sich auf der Oberfläche des Mains. Es war eine perfekte Stimmung.

Spanische Sonne am hessischen Himmel

Perico Sambeat mutmaßte denn auch, dass das eigens für ihn so organisiert worden sei. "Sogar die spanische Sonne wurde hierher gebracht", witzelte der Saxofonist aus Valencia, der den Auftritt der BigBand unter dem Titel "Flamenco!" leitete.

Mit ihm stand die aus Barcelona stammende Sängerin Alba Carmona auf der Bühne, die das Publikum mit ihrer samtenen und ausdrucksstarken Stimme vom ersten Ton an fesselte. Eine Tänzerin rundete die Mischung aus Flamenco und Jazz ab.

Massen hören fasziniert zu

Dann kam das hr-Sinfonieorchester. Gastdirigent Heras-Casado verstand es exzellent, das Orchester zu führen und das Publikum in die richtige Stimmung zu versetzen. Jedes Stück wurde am Ende mit tosendem Beifall quittiert. Während der Darbietungen dagegen hörten die 12.000 Menschen so fasziniert zu, dass es im Auditorium mucksmäuschenstill war.

Der Dirigent lobte die Atmosphäre in Frankfurt. "Hier, im Herzen Europas, spürt man die Liebe der Menschen zur Musik besonders", sagte der derzeitige Chef des New Yorker Orchestra of St. Luke's kurz vor dem Konzert .

Bei Carmen gab's kein Halten mehr

Als Solisten hatte sich Heras-Casado den Pianisten Javier Perianes mitgebracht. ARD-Spanienkorrespondent Marc Dugge fungierte auf der Bühne als Moderator und Übersetzer. Auf Dugges Frage, weshalb sich Heras-Casado für Perianes entschieden habe, antwortete der Orchesterchef: "Er war der einzige, der Zeit hatte."

Mit Rimskij-Korsakows "Capriccio espagnol" steigerte sich das Temperament des Programms. Zwei Stücke aus Zarzuelas, einer Art spanischen Operette, ließen erste Zuschauer ihre Zurückhaltung aufgeben. Als das Orchester als Zugabe schließlich die Carmen-Ouvertüre "Auf in den Kampf Torero" schmetterte, gab es kein Halten mehr.

Rhythmisches Mitklatschen zum Schluss

Das Publikum ließ seiner Begeisterung freien Lauf, klatschte rhythmisch mit und verabschiedete die Musiker mit tosendem Beifall. Und so diszipliniert, wie die Menschen gekommen waren, verließen sie die Veranstaltung auch wieder - nur diesmal mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht.

Das trug auch hr-Musikchef Michael Traub: "Wieder einmal haben unsere beiden hr-Orchester viele tausende Menschen mit Jazz und Klassik unter freiem Himmel verzaubert", sagte er glücklich. Im kommenden Jahr kann das Klassik Open Air des hr schon ein kleines Jubiläum feiern - es findet dann zum fünften Mal statt.

Sendung: Europa Open Air 2017, 24.8.2017, 21.00 Uhr