Das 30. exground filmfest beginnt am Freitag in Wiesbaden. Im Programm: Nicole Kidman in einer Punk-Komödie, die Reise einer Rockband durch Nordkorea und Zombie-Comedy. Filme wie "Albüm" gehören zum Länderschwerpunkt Türkei.

Aus klein und fein wird groß und renommiert: Als Andrea Wink zusammen mit ein paar Freunden vor fast 30 Jahren das "exground filmfest" gründete, wollte sie einfach nur Avantgarde-Filme nach Wiesbaden holen. "Damals liefen hier nur Hollywood-Mainstream-Filme in deutscher Synchronisation, was sehr frustrierend war", erzählt sie. "Wir mussten immer nach Frankfurt oder Mainz fahren, wenn wir mal eine andere Art Film sehen wollten."

Also zog die Kunsthistorikerin mit ihren Freunden zwei Mal im Jahr übers Wochenende ins damalige Haus der Jugend am Elsässer Platz und zeigte interessierten Wiesbadenern Filme von Andy Warhol oder Avantgarde-Kino aus Frankreich. Ab der fünften Ausgabe legte das Team beide Termine zusammen.

Inzwischen läuft exground - eine Wortkreation aus experimentell und underground - über zehn Tage, und das an drei Spielstätten in Wiesbaden und einigen Außenspielstätten in Frankfurt und Darmstadt. Zuletzt kamen über 14.000 Filmfans.

Für Doku unterwegs in Nordkorea

Die 30. Ausgabe des Festivals hat vom 17. bis 26. November über 200 Filme im Programm, darunter mehrere Deutschland- und Weltpremieren. Dabei feiert das Festival sein 30. Jubiläum mit einem besonderen Blick zurück: "Wir haben geschaut, welche Themen wir schon einmal im Programm hatten", erklärt Wink. "Diese zeigen wir dann in einem neuen Kontext."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Ein Beispiel: Für den Musikdokumentarfilm "Liberation Day" haben zwei Regisseure die slowenische Band Laibach bei ihrer Tournee durch Nordkorea begleitet. Laibach war die erste nicht-koreanische Rockband, die dort jemals aufgetreten ist. Beim zweiten exground war diese Band schon einmal Thema einer Dokumentation.

"Von Ereignissen in der Türkei eingeholt"

Länderschwerpunkt ist diesmal die Türkei - wobei das Team diesen schon vor dem Putschversuch am 15. Juli 2016 festgelegt hatte, wie Wink erzählt: "Uns haben die politischen Ereignisse dann irgendwie eingeholt. Zuerst haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt Filme von dort kriegen. Wir haben aber tolle Filme und Gäste bekommen und sehen all dem gelassen entgegen."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Zu sehen ist zum Beispiel "Inflame" der Regisseurin Ceylan Özgün Özcelik, in dem eine Journalistin Opfer von Zensur und Verfolgungswahn wird. In "Albüm" behandelt Regisseur Mehmet Can Mertoglu satirisch ein ernstes Thema: Ein kinderloses Pärchen will um jeden Preis ein Baby adoptieren und kreiert ein pränatales Fake-Fotoalbum aus inszenierten Erinnerungen. Einige Regisseure werden zur Premiere ihrer Filme anreisen, Amnesty International informiert über die Meinungsfreiheit in der Türkei.

Nicole Kidman, Zombie Comedy und Quiz

Internationale Highlights aus dem Programm sind "Lucky" mit Alien-Schauspieler Harry Dean Stanton in seiner letzten Rolle, die Punk-Komödie "How to talk to girls at parties" mit Nicole Kidman oder "Sea Sorrow" mit Emma Thompson und Ralph Fiennes. Daneben gibt es jede Menge Unterhaltung, etwa ein Filmquiz oder eine "White Zombie Comedy", bei der zu Stummfilmen getextet wird.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts