Der Architekt Albert Speer junior ist tot. Der weltweit angesehene Stadtplaner starb im Alter von 83 Jahren in Frankfurt. Er prägte die Stadt wie kein Zweiter.

Die Skyline, der Flughafen, das Museumsufer, der Holbeinsteg, die Messe mit der Festhalle, das Europaviertel – kaum ein Wahrzeichen der Stadt Frankfurt, das nicht von ihm mitgestaltet wurde: Der international bekannte Architekt Albert Speer junior starb am Freitagnachmittag plötzlich und unerwartet im Alter von 83 Jahren im engsten Familienkreis in Frankfurt, wie sein Büro am Samstag mitteilte .

Speer wurde 1934 in Berlin geboren, machte nach dem Krieg zuerst eine Schreinerlehre und studierte dann in München Architektur. Sein erstes Architekturbüro gründete er 1964 in Frankfurt. Im Laufe der Zeit machte sein Büro mit später über 180 Mitarbeitern weltweit von sich reden, mit großen Hochbau- und Stadtplanungsprojekten in Europa, Asien oder Afrika. Es plante breite Boulevards, ganze Stadtviertel und sogar eigenständige Städte mit mehreren hunderttausend Einwohnern. Global versuchte Speer, seine Philosophie von einer umweltgerechten Stadtplanung umzusetzen. Dazu gehörten für ihn eine Minimierung des Flächenverbrauchs und energieeffizientes Bauen.

"Und ich bin das Symbol dafür"

Für seine Arbeit wurde Speer mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Im Jahr 2003 erhielt der Architekt und Stadtplaner die Goetheplakette der Stadt Frankfurt. Bei der Verleihung lobte der Geehrte die gewachsene Lebensqualität und Internationalität seiner Wahlheimat, und bemerkte nicht ohne Stolz: "Frankfurt hat sich in den letzten 30 Jahren sehr gewandelt und sehr zum Positiven verändert – und ich bin das Symbol dafür."

Speer junior trug zeitlebens den Namen seines Vaters, des Chefarchitekten und Rüstungsministers des NS-Diktators Adolf Hitler. Dessen tiefen Schatten konnte er kaum entrinnen. Umso wichtiger war es ihm, stets politische Unabhängigkeit zu wahren. Und Speer stellte sich seiner Familiengeschichte. Zusammen mit zwei weiteren Geschwistern beteiligte er sich etwa an einem dreiteiligem Doku-Drama über den NS-Großbaumeister, das die ARD 2005 ausstrahlte.