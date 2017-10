Dieser Tatort ist der reinste Horror: In der neuen hr-Produktion "Fürchte dich" bekommen es die Kommissare Brix und Janneke mit Geistern zu tun. Darum lohnt sich am Sonntag das Einschalten.

Die Horrorstory

Werte Tatort-Fans, am Sonntag müssen Sie stark sein: Wie so oft ist auch dieser hr-Tatort kein klassischer Mitrate-Krimi. "Fürchte dich" ist ein Mix aus Grusel- und Kriminalfilm.

"Treten Sie mit mir durch den Nebel", raunt Kommissarin Anna Janneke gleich zu Beginn aus dem Off. Und dann geht es auch schon los: Ein halbtoter Greis taucht in Brix' und Fannys Haus auf. Er will es abfackeln und sich gleich mit. Bevor er zur Tat schreiten kann, ziehen ihn zwei knochige Hände in den Garten. Da liegt er nun im feuchten Gras, die Augen starr auf den Dachboden gerichtet.

Dort findet Brix ein Kinderskelett und beginnt, in der Vergangenheit des Hauses zu graben. Früher war es einmal ein Waisenhaus, dessen Leiterin durch einen Kinderstreich ums Leben kam. Der halbtote Greis war ihr Sohn. Liegt etwa ein Fluch auf dem Haus? Spukt der Geist der Leiterin immer noch durch die alten Gemäuer? Und trachtet sie ihrer Urenkelin Merle, die Brix bald nicht mehr von der Seite weicht, nach dem Tod?

Glaubt eigentlich nicht an Geister: Paul Brix (Wolfram Koch). Bild © ARD

Die Geisterjäger

Auch das ist schon nach den ersten Szenen klar: Wolfram Koch, Margarita Broich, Zazie de Paris und die übrigen Darsteller hatten einen Mörderspaß mit dem Drehbuch. Paul Brix hat dabei den Ermittlerpart, Anna Janneke und Fanny schlagen sich im Haus mit Geistern rum - wobei die gute Fanny bald selbst von einem besessen ist.

Brix versucht lange, einen kühlen Kopf zu behalten: "Füll sie ab, nimm den Brandy auf dem Regal unter der Spüle", rät er Janneke am Telefon, als diese sich immer größere Sorgen um Fanny macht. Hilft alles nichts, bald lässt der "Exorzist" grüßen.

Der Stil

Apropos Gruß von großen Vorbildern: Es gibt wackelige Kameraeinstellungen, die ein oder andere übertriebene Mimik, Blitz, Donner, Nebel, düstere Szenen im Wald, es wird geröchelt und hysterisch geschrien, es gibt schaurige Soudeffekte - also alles, was ein guter Gruselfilm braucht.

Spaß machen die mitunter humorvoll eingebauten Verweise auf Horror-Klassiker wie "Der Exorzist" oder "Psycho", aber auch auf neuere Horror-Filme wie "Conjuring" oder "Die Frau in Schwarz". Sie brauchen aber keine Sorge zu haben: Der Film ist so sonntagabendtauglich wie ein Edgar-Wallace-Streifen, Kinder über zehn Jahre können mitgucken.

Schauerliche Wald-Szenen dürfen in einem Grusel-Film à la "Fürchte dich" nicht fehlen. Bild © hr

Die gruseligste Szene

Wir wollen nicht zu viel verraten, nur so viel: Vergessen Sie Horror-Masken à la "Scream" oder Dusch-Szenen à la "Psycho". Sie werden nicht glauben, wie viel Grauen in einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte stecken kann - und hier ist nicht von Kalorien die Rede.

Der schauerlichste Spruch

"Willst du nicht deiner Urgroßmutter ein Glas Wasser bringen, Kleines", fragt die besessene Fanny die junge Merle, nachdem sie einen Knebel runtergewürgt hat. "Mein Hals ist von dieser unsäglichen Sportsocke völlig ausgetrocknet."

Fazit

Lehnen Sie sich an diesem Sonntag einfach zurück (Das Erste, 20.15 Uhr und in der Das-Erste-Mediathek ) und lassen sich auf Halloween einstimmen. Wenn Sie den Film als augenzwinkerndes Spiel mit Geister-, Rache- und Horror-Konventionen nehmen, werden Sie einen höllisch guten Abend haben.

Oder, wie es Anna Janneke am Ende des Tatorts sagt: "Nach diesem Tag, diesen 24 Stunden meines Lebens, wird nichts mehr genau so sein wie zuvor."