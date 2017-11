Hollywoodstar Cate Blanchett in "Manifesto", Tester von VR-Brillen.

Games, VR, Pornos in Frankfurt

Der Titel "B3 Biennale des Bewegten Bildes" klingt erst einmal sperrig. Dahinter verbirgt sich ein Multimediafestival, das für alle interessant ist, die einmal in Virtual Reality abtauchen wollen. hessenschau.de hat Highlights aus dem Programm zusammengestellt.

Haben Sie sich in den vergangenen Jahren schon öfter gefragt, ob Virtual Reality (VR) wirklich "das nächste große Ding" ist, wie immer wieder zu lesen ist?

Auf der "B3 Biennale des Bewegten Bildes" (kurz: B3) haben Sie Gelegenheit, VR einmal selbst auszuprobieren und herauszufinden, ob sie Ihr "Ding" ist. Unter dem Motto "On Desire. Über das Begehren" zeigt die B3 im Four Frankfurt (Junghofstraße 5-9) Arbeiten von rund 40 Künstlern aus 20 Ländern. Darunter sind einige VR-Arbeiten, bei denen die Besucher explizit mitmachen sollen.

Der israelische Künstler Daniel Landau will den Besuchern zum Beispiel dabei helfen, sich selbst zu begegnen, und das im virtuellen Raum. Ein Blick in die Zukunft, in der Menschen sich ihre Körper aussuchen können?

Liebesgeschichten und Porno-Dokus

Virtual- und die so genannte Augmented Reality (AR), in der sich virtuelle und physische Realität vermischen, sind auch Teil des B3-Filmprogramms : In gleich zwei VR-Kinos im Festivalzentrum Four Frankfurt (Junghofstraße 5-9) und im Cinema Frankfurt (Rossmarkt) können jeweils rund 30 Zuschauer auf VR-Brillen synchron den gleichen Film sehen. Auf dem Programm stehen VR-Filme aus Deutschland, Frankreich, Italien, Korea und den USA.

Ein AR-Erlebnis der besonderen Art sollen Full-Dome-Filme unter einer 360-Grad-Kuppel im Four Frankfurt werden: Hier können die Besucher AR-Filme ohne Brille erleben. Hier sind preisgekrönte 360°-Produktionen zu den Themen Liebe, Angst und Unterbewusstes zu sehen, aber auch Produktionen für Kinder. Eine davon erklärt zum Beispiel, wie der Mond in den Himmel kommt.

Das weitere Filmprogramm für Erwachsene richtet sich wiederum am Leitthema "Über das Begehren" aus: Zu sehen gibt es poetische Liebesgeschichten, Utopien aber auch Porno-Dokumentationen wie "Pornocracy" der französischen Regisseurin Ovidie.

Games-Helden treffen auf Cate Blanchett

Für Besucher, die an Multimediakunst interessiert sind, hat die B3 Arbeiten von Top-Künstlern aus aller Welt auf 3.000 Quadratmetern im Festivalzentrum Four Frankfurt versammelt: So fragt der Foto-Video-Künstler Joscha Steffens zum Beispiel danach, wie sich Menschen verändern, die jahrelang intensiv Videospiele zocken.

Szene aus "Teen Spirit Island". Bild © Joscha Steffens

Für sein Projekt "Teen Spirit Island" hat er junge Gamer der League of Legends begleitet und beobachtet - jene Spieler, die wie Popstars durch die Welt touren und durch das professionelle Computerspielen viel Geld verdienen. Entstanden sind eindrucksvolle Porträts junger Männer, die voll in ihrer Welt versunken sind. Und jetzt stellt Steffens in Frankfurt sein neues Projekt vor: Für "Filia Athenae" hat er Frauen begleitet, die im E-Sport erfolgreich sind.

Weitere Highlights der Hauptausstellung sind Arbeiten des Berliner Künstlers Julian Rosefeldt, der durch seinen Film "Manifesto" mit Hollywoodstar Cate Blanchett bekannt wurde. Neben "Manifesto" bringt er eine neue Arbeit mit nach Frankfurt. Weltpremiere hat das vierminütige, animierte Video "Raft" des Amerikaners Johannes DeYoung, das ein mit Flüchtlingen überfülltes Schlauchboot auf hoher See zeigt.

Games-Zukunft und -Vergangenheit

In die Zukunft blickt der Filmemacher Igor Simić: Mit seinem Projekt "Spine 2.0" fragt er, ob sich der Mensch durch bionische Implantate zu Mensch-Maschinen weiterentwickeln wird.

Wer in der Vergangenheit schwelgen will, kann das auch tun: Der Leipziger Journalist René Meyer besitzt mit mehr als 1.000 Konsolen und Heimcomputern die größte Sammlung historischer Spielsysteme der Welt. Damit hat er es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Zur B3 zeigt er im Festivalzentrum eine Auswahl der originellsten Konsolen, Spiele und Accessoires aus 40 Jahren Computerspielgeschichte.

Zu den thematischen Schwerpunkten des Rahmenprogramms der B3 zählt neben dem Dauerbrenner Games-Förderung auch die weitere Entwicklung des Virtual-Reality-Marktes: Was ist denn nun dran, an diesem "nächsten großen Ding"?