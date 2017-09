In einem Studio in Offenbach ist eine neue hr-Produktion entstanden: Matthias Brandt und Catrin Striebeck geben in dem Kammerspiel "Toulouse" ein Ehepaar, das sich in einem Hotel die finale Ehe-Abrechnung liefert. Währenddessen geht draußen eine Bombe hoch.

Zwei Menschen, ein Hotelzimmer, viel Dialog: Der neue hr-Fernsehfilm "Toulouse" ist ein Kammerspiel, dicht inszeniert von Regisseur Michael Sturminger. 15 Tage hat er mit seinen zwei Darstellern Catrin Striebeck (u.a. "Tatort") und Matthias Brandt (u.a. "Polizeiruf 110") das Beziehungsdrama "Toulouse" gedreht - im August und September in einem umgebauten Fernsehstudio eines ehemaligen türkischen TV-Senders in Offenbach.

Brandt: intensive Rolle

Brandt und Striebeck spielen das Paar Georg und Silvia, seit kurzem getrennt und davor 19 Jahre verheiratet. Ein letztes Mal "gönnen" sie sich ein gemeinsames Wochenende in einem Luxushotel irgendwo an der französischen Küste. Beide kennen sich gut, die Gefühle fahren Achterbahn, das Ganze wird zu einer finalen Abrechnung mit der Beziehung.

Es beginnt ein Schlagabtausch, bei dem Silvia stets einen Schritt voraus ist. So kommt sie rasch dahinter, dass Gustavs neue, jüngere Freundin bereits ein Kind von ihm erwartet. Es geht um die Existenz, die Eheleute bedrohen, lieben und terrorisieren sich.

"Ich spiele einen Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs", erzählt Grimme-Preisträger Matthias Brandt. Die Rolle sei intensiv, aber das sei ja letztlich jede Rolle, wenn man sie richtig angehe.

Striebeck: Theater-Erinnerungen

Besonders intensiv seien die Dreharbeiten auch wegen ihres besonderen Ablaufs gewesen, sagt Catrin Striebeck. Statt Szene für Szene durcheinander zu drehen, wurde chronologisch gearbeitet. Die Kamera lief bis zu 15 Minuten lang durch.

"Dadurch, dass wir als Schauspieler nur zu zweit sind und wir oft über 20 Textseiten am Stück durchspielen, ist man ja die ganze Zeit präsent. Das ist sehr anstrengend und auch schön. Das erinnert mich stark ans Theater." Und tatsächlich ist die Vorlage für die hr-Produktion ein Theaterstück.

Terror innen und außen

Plötzlich erfährt Gustav, dass das Konferenzzentrum in Toulouse, in dem er sich angeblich aufhält und von dem er seiner neuen Freundin erzählt hat, von einem Terroranschlag getroffen wurde. Stündlich weitet sich die Katastrophe aus, die Opferzahl steigt, und auch zwischen Silvia und Gustav eskaliert die Situation.

"Ich übersetze das für mich so: Der Terror in unserem Film ist ein Bild dafür, dass diese Bedrohung irgendwie Normalität geworden ist. Und dass es eben auch diesen inneren Beziehungsterror gibt, den das Paar miteinander inszeniert", sagt Catrin Striebeck. "Am Ende geht hier leider gar nichts gut aus, weder drinnen noch draußen."