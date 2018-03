Der Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters, Orozco-Estrada, übernimmt die Leitung der Wiener Symphoniker. Doch nicht sofort: Er bleibt dem hr noch ein bisschen erhalten.

Der gebürtige Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada wird seinen Posten als Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters zur Spielzeit 2021/22 aufgeben. Dann wird er Chefdirigent der Wiener Symphoniker. "Andrés Orozco-Estrada lebt mit seiner Familie in Wien und hat immer wieder den Wunsch geäußert, sein Leben als Dirigent besser mit seinem Familienleben in Einklang bringen zu können", erklärte hr-Intendant Manfred Krupp am Donnerstag.

Intendant Krupp bedauert Weggang

Der hr bedauere die Entwicklung, sagte Krupp, die Gründe für die Entscheidung seien aber nachvollziehbar. Orozco-Estrada werde seinen laufenden Vertrag als Chefdirigent erfüllen, man könne sich also noch auf einige schöne Projekte freuen, etwa das European Open Air oder das Eröffnungskonzert des Rheingau Musik Festivals. Man wolle auch nach dem Wechsel 2021 hinaus noch mit Orozco-Estrada zusammenarbeiten.

Zum Ende seines Vertrages wird Orozco-Estrada dann sieben Spielzeiten das hr-Sinfonieorchester dirigiert haben. Der 40-Jährige ist zur Zeit auch noch Musikdirektor beim Houston Symphony Orchestra und Erster Gastdirigent im London Philharmonic Orchestra.

In Wien folgt er auf den Schweizer Philippe Jordan, der als Musikdirektor an die Wiener Staatsoper wechselt. Orozco-Estrada gehöre zu den führenden Dirigenten seiner Generation, sagte der Wiener Intendant Johannes Neubert. "Ganz besonders verbindet uns mit ihm der Ansatz, die Wiener Klangkultur frisch und aufgeschlossen weiter zu entwickeln."



"Ich freue mich sehr, als Chefdirigent die hervorragende Qualität des Orchesters auch in Zukunft zu garantieren und an neuen Aufgaben weiterzuentwickeln", sagte Orozco-Estrada zu seiner Ernennung. Es sei ihm ein Anliegen, in den kommenden Jahren eine noch engere Beziehung zum Publikum aufzubauen.

Sendung: hr1, 29.3.2018, 13 Uhr