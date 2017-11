Sich selbst einmal Geld drucken, so viel man will - wer träumt nicht davon? Michael Riedel hat es gemacht, für eine Ausstellung im Geldmuseum der Bundesbank. "Der Riedel muss rollen", sagt der Künstler im Interview.

Für die Ausstellung "Geldmacher" entwarf der Künstler Michael Riedel eigenes Geld. Die 300.000 kleinen schwarz-weißen Grafiken wurden auf originalem Euro-Papier gedruckt und werden in Vitrinen präsentiert. An der Wand hängt eine "Tapete", eine Grafik-Serie aus 77 Einzelblättern, die auf einem Programmiercode zur Bargeldlogistik basiert. Über seinen Blick hinter die Kulissen der Bundesbank, 45 Millionen Riedel-Geld und die Freude, es zu verschenken erzählt der Künstler im hessenschau.de-Interview.

hessenschau.de: Herr Riedel, wie ist das Gefühl, eigenes Geld zu entwerfen, originales Banknotenpapier zu benutzen?

Michael Riedel: Das schöne Gefühl ist, die Bündel dann in der Hand zu halten. Es sind 43 verschiedene Geldscheine geworden, von jeder Sorte mehrere Motive. Das Format entspricht den Euro-Banknoten, aber die Motive sind ausgetauscht. Das ist jetzt eine Riedelsche Währung, von der wir 300.000 Scheine gedruckt haben - 45 Millionen Riedel.

hessenschau.de: Was ist auf den Scheinen zu sehen?

Riedel: Zum einen sind es Geldscheine, so nimmt man es wahr. Aber es sind gleichzeitig kleine Druckgrafiken. Für diese Grafiken habe ich Textmaterial verwendet, das den E-Mail-Verkehr zwischen mir als Künstler und meiner Galerie in New York wiedergibt.

hessenschau.de: Welche besondere Beziehung sehen Sie zwischen Kunst und Geld?

Riedel: Die Beziehung gibt es ganz sicher in dem Moment, wenn Kunst verkauft wird. Das Interesse derer, die mit Kunst handeln, ist natürlich, in erster Linie damit Geld zu machen und weniger das Kunstinteresse.

Michael Riedel zeigt im Geldmuseum in Frankfurt seine Ausstellung "Geldmacher" Bild © Michael Riedel

Weitere Informationen Michael Riedel Riedel, 1972 in Rüsselsheim geboren, studierte Kunst in Düsseldorf, Paris und an der Städelhochschule in Frankfurt. Um die Jahrtausendwende herum initiierte er in der Nähe der heutigen EZB das Kunstprojekt "Oskar-von-Miller-Straße 16". Später schuf er mit der "Freitagsküche" einen kulinarischen und kulturellen Treffpunkt in Frankfurt. 2012 hatte er mit "Kunste zur Text" seine erste große Einzelausstellung in der Schirn Frankfurt. Seit April hat er eine Professur an der Hochschule Leipzig inne. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Viele Geldscheine sehen schon aus wie kleine Kunstwerke. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen Geld und Ästhetik?

Riedel: Nur weil Dinge so aussehen wie Kunstwerke, heißt es ja noch nicht, dass es Kunst ist - so einfach ist es nicht. In meinem Fall ist es Kunst. Es sind kleine Grafiken, die den Handel illustrieren und zugleich auch selbst gehandelt werden können. Die Ausstellung im Portemonnaie!

hessenschau.de: Kennen Sie jetzt die großen Geheimnisse des Geldes und wie es hergestellt wird?

Riedel: Selbst wenn, ich dürfte sie nicht weitersagen. Für meine große, ebenfalls textbasierte Wandmalerei im Geldmuseum konnte ich aber die Codes der Bargeldlogistik der Bundesbank verwenden. Die mache ich quasi öffentlich, indem ich sie künstlerisch verwende. Ich zeige also einerseits das Geld in Scheinen und die Ebene der Geldverteilung auf der "Tapete“.

hessenschau.de: Ihre Geldscheine kann man im Geldmuseum auch kaufen.

Riedel: Ich bin gespannt, welche Eigendynamik mein Geld entwickelt. Wie es sich verteilt und zu welchem Kurs es gehandelt werden wird. Der Riedel muss rollen. Auch schön, dass ich jetzt Geld verschenken kann.

hessenschau.de: Was interessiert Sie persönlich am Thema Geld?

Riedel: Also ich habe auch gerne Geld in der Tasche, um mir was leisten zu können. Darüber hinaus habe ich kein besonderes Interesse an Geld, hänge nicht daran. Für diese Arbeiten war es einfach der Kontext Bundesbank und Geldmuseum, der mich zum Thema gebracht hat.

Das Gespräch führte Katrin Kimpel