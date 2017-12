"Jamaika-Aus" ist zum Wort des Jahres 2017 gekürt worden - nicht ganz unerwartet. In den Top Ten der Superwörter gibt es aber immerhin einige Überraschungen.

Was in aller Munde ist, hat gute Chancen zum Wort des Jahres gekürt zu werden. So verwundert es kaum, dass "Jamaika-Aus" sich in diesem Jahr die Siegerkrone aufsetzen kann. Die Gesellschaft für Deutsche Sprache in Wiesbaden gab am Freitag die Begriffe bekannt, die ihrer Meinung nach die Wörter des Jahres 2017 sind.

1. Jamaika-Aus

Der Begriff umschreibt die Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung in Deutschland - speziell das Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen CDU, FDP und Grünen.

2. Ehe für alle

Lange gab es die eingetragene Lebenspartnerschaft, seit diesem Jahr können homosexuelle Paare auch heiraten.

3. #MeToo

Der Twitter-Hashtag #MeToo begleitet die Debatte um sexuelle Übergriffe. Die Frauen der #MeToo-Bewegung wurden jüngst vom US-Magazin Time zur "Person des Jahres" gekürt.

4. covfefe

(Ungewollte) Wortschöpfung des US-Präsidenten Donald Trump auf Twitter, die sofort großen Anklang fand. Die Bedeutung des Wortes ist nach wie vor unklar, vermutlich hat sich Trump beim Wort "coverage" (Berichterstattung) vertippt.

Bild © picture-alliance/dpa

5. Echokammer

Im Internet findet jeder für seine Überzeugungen eine Plattform - und genügend Mitstreiter. Ausgewogenheit fördert das nicht, die Menschen bewegen sich in ihrer Echokammer.

6. Obergrenze

Die Asyl-Obergrenze wurde 2017 zum Lieblingsstreitpunkt zwischen CDU und CSU - und spielte auch beim Jamaika-Aus (s. Punkt 1) eine nicht unwesentliche Rolle.

7. Diesel-Gipfel

Wie sind drohende Fahrverbote für Diesel-Autos zu verhindern? Darüber hat sich Kanzlerin Merkel mit Autobossen und Ländervertretern den Kopf zerbrochen.

8. Videobeweis

Er sollte Fehlentscheidungen im Bundesliga-Fußball minimieren und den Schiedsrichtern Diskussionen ersparen. Bislang hat der Videobeweis zum Gegenteil geführt.

9. "Denkmal der Schande"

AfD-Rechtsaußen Björn Höcke forderte eine "180-Grad-Wende deutscher Erinnerungskultur" und sprach vom Holocaust-Mahnmal in Berlin doppeldeutig vom "Denkmal der Schande".

10. hyggelig

Glücklich und gemütlich - wofür wir Deutschen zwei Wörter brauchen, haben die Dänen den Begriff "hyggelig" geschaffen. Die Zufriedenheitsformel findet auch hierzulande immer mehr Fans.

Dabei geht es um Begriffe, der nach Ansicht der Experten die öffentliche Diskussion in den vergangenen zwölf Monaten am meisten geprägt haben. Für die Auswahl entscheidend sei aber nicht, wie häufig ein Ausdruck benutzt wurde. Vielmehr gehe um seine Signifikanz, Popularität und sprachliche Qualität. Die Experten-Jury wertet mehrere tausend Fundstellen in Medien und externe Vorschläge aus, um aus den zehn wichtigsten Wörter des Jahres eine Rangliste zu erstellen.

Von "Stresstest" bis "postfaktisch"

2016 war der Begriff "postfaktisch" ausgewählt worden, im Jahr zuvor "Flüchtlinge". Die Berliner "Lichtgrenze" zum Mauerfall-Jubiläum war das "Wort des Jahres" 2014. Den sprachlichen Nerv der Zeit hatten in den Jahren zuvor - nach dem Urteil der Jury - die Abkürzung "GroKo" für Große Koalition (2013), die "Rettungsroutine" (2012) und der "Stresstest" (2011) getroffen.

Die Aktion der Gesellschaft wurde 1977 ins Leben gerufen, seitdem wird jedes Jahr das "Wort des Jahres" gekürt. Unabhängig davon wählt eine andere Jury aus Sprachwissenschaftlern und Journalisten jedes Jahr ein "Unwort" des Jahres - Anfang 2018 wird es verkündet. Für 2016 war der Begriff "Volksverräter" zum "Unwort des Jahres" erklärt worden.

