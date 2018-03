Zum zweiten Mal stellt ein Gegenwartskünstler in der altehrwürdigen Skulpturensammlung des Frankfurter Liebieghauses aus: der südafrikanische documenta-Teilnehmer William Kentridge. Eine Schau, die nur bedingt funktioniert.

Das Frankfurter Museumsufer, Schaumainkai 71: Hier steht das Liebieghaus, gebaut im Jahr 1896 als Altersruhesitz des Textilunternehmers Baron Heinrich von Liebieg (1839-1904). Die industrielle Revolution des Textilgewerbes, die harte Arbeit vieler Mitarbeiter, vor allem aber die günstigen Rohstoffe aus der dritten Welt hatten die Familie von Liebieg schwerreich gemacht.

Hier im Liebieghaus, das inzwischen ein bedeutendes Skulpturenmuseum ist, stellt mit dem Südafrikaner William Kentridge jetzt ein Künstler aus, dessen Familie gegen die Apartheid kämpfte. Und auch der 62-Jährige selbst setzt sich mit den Folgen der Industrialisierung, des Kolonialismus und des Systems der Rassentrennung auseinander.

Bezug auf die Industriellen-Villa

"Vanitas", Kentridges Zeichnung einer Fliege als Symbol der Vergänglichkeit. Sie steht im Kontrast zur Skulptur der Liebesgöttin Aphrodite. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Unter dem Titel "O Sentimental Machine" sind vom 22. März bis 26. August mehr als 80 teils überdimensionale Arbeiten und Installationen Kentridges zu sehen. Zu erleben sei ein "einzigartiges Gespräch" des Künstlers mit den mehr als 3.000 Exponaten der Skulpturensammlung, sagte Direktor Philipp Demandt bei einem Rundgang.

Denn: Kentridge nimmt auch Bezug auf die Geschichte der Industriellen-Villa und die Sammlung, die 5.000 Jahre überspannt.

Bedeutende Werkgruppen

So sind schon auf dem Weg zum Foyer der Skulpturensammlung Papier-Risse aus Kentridges Figurenserie "Processione di Riparazioniste" (2018) zu sehen. Während ein Zahnrad über dem Hauptportal der Villa Liebieg der industriellen Arbeit huldigt, würdigt Kentridge mit den "Riparazioniste" die Menschen, deren un- oder unterbezahlte Arbeit Europas Wohlstand erst möglich machte.

Weitere Informationen Wann und wo? 22.3. bis 26.8.2018

Liebieghaus Skulpturensammlung

Schaumainkai 71

60596 Frankfurt Ende der weiteren Informationen

In den 27 Räumen der Villa erwarten die Besucher außerdem bedeutende Werkgruppen wie die erstmals auf der documenta 13 gezeigte Installation "Refusal of Time" (2012), die namengebende Videoinstallation "O Sentimental Machine" (2015) oder das vollautomatische Miniaturtheater "Black Box/Chambre Noire" (2005). Außerdem sind neue Arbeiten des Künstlers ausgestellt, darunter die Bronzeskulpturen-Serie "Lexicon" (2017) oder als Premiere die Skulptur "Coffee Pot" (2018).

Kunst geht teilweise unter

Zeichnung zu "The Refusal of Time" von William Kentridge. Bild © Sonja Fouraté (hr)

Kentridges Schau ist nach "Jeff Koons. The Sculptur" (2012) die zweite Ausstellung eines Gegenwartskünstlers in der Sammlung des Liebieghauses. Die Koons-Ausstellung funktionierte schon durch den krassen Gegensatz der ausgestellten Skulpturen. Kentridges zutiefst politische Kunst geht dagegen stellenweise unter.

Sie wirkt am besten, wo sie einen Raum zumindest fast für sich hat - wie die berührende "Black Box/Chambre Noire", die den ersten Genozid des 20 Jahrhunderts an den Hereros im heutigen Namibia thematisiert. Sie steht im abgedunkelten ehemaligen Rokkoko-Salon der Liebiegs. Andere Zimmer wirken schlicht zu voll, was weder der Skulpturensammlung noch Kentridges Kunst gut tut. Mitunter erschließt sich die Verbindung zwischen Alt und Zeitgenössisch nur schwer.

Starke Zeichnungen, kinetische Skulpturen

Es lohnt sich aber, den facettenreichen Künstler Kentridge zu entdecken. Höhepunkte sind seine kinetischen Skulpturen wie der hintergründig humorvolle "Coffee Pot", eine Expressokanne, die menschliche Bewegungen nachahmt. Themen von Kentridges eindrücklichen Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind neben dem Kolonialismus auch die Zerstörung von Kulturgütern durch Terroristen.

Wer Kentridge nicht oder nicht gut kennt, sollten sich deswegen sehr viel Zeit und unbedingt einen Audioguide nehmen - oder eine der Überblicksführungen mitmachen.