Sie lebten in wenig beschaulichen Zeiten: das Denkmal von Jacob und Wilhelm Grimm in Kassel Bild © picture-alliance/dpa

1821 ist kein leichtes Jahr in Kassel. Napoleons Marionettenkönig Jérôme ist vertrieben, das politische Klima mehr als heikel - denn nun wird aufgeräumt im Staat. Da geschehen zwei Morde, und die werden ausgerechnet den Brüdern Grimm angehängt.

Die Geschichte:

Kassel ist in Trauer: Der alte Kurfürst Wilhelm I. ist gerade verstorben. Da wird auf Schloss Wilhelmshöhe ein grauenhafter Mord entdeckt: Eine Frau ist qualvoll erstickt, ihr wurde flüssiges Wachs über das Gesicht gegossen. Oberwachtmeister Blauberg, zweiter Chef der Kasseler Polizei, erkennt die Tote nicht. Erst Jacob Grimm, der darauf besteht, seiner Arbeit als Hofbibliothekar nachkommen zu können, weiß, wer da liegt. Es ist die frühere - und seit langem entmachtete - Maitresse des alten Kurfürsten, Freiin von Bachros. Und ein Zettel im Ausschnitt der Toten bringt ihn zum Erbleichen: Darauf steht ein Zitat aus der Märchensammlung der Brüder Grimm.

Auf die Brüder Grimm hat das Auge des Gesetzes sowieso schon ein Auge geworfen, besonders auf Jacob, dessen unabhängiger Gelehrtengeist und rüdes Auftreten ihn überall anecken lässt, während Bruder Wilhelm immer wieder Frieden zu stiften versucht. Blauberg konstruiert schnell eine Mordanklage gegen Jacob und Wilhelm. Jacob weiß, was das für ihn und seine Familie bedeuten würde, aber mit seiner Eloquenz redet er sich aus dem Fall und überzeugt Blauberg, dass er den Mörder selber suchen würde.

Den Brüdern kommen zwei Schwestern zu Hilfe, die sie seit längerer Zeit kennen: Jenny, die in Wilhelm verliebt ist, und Annette von Droste zu Hülshoff, die spätere große deutsche Dichterin. Denn die Inschrift auf dem Zettel stammt aus einem Märchen, das die beiden Frauen aus dem Münsteraner Adel den Brüdern Grimm hatten zukommen lassen.

Eine zweite Leiche wird gefunden: Fritz Wegner ist überzeugter Autor eines Jahrhundertromans, der aber von Jacob als Mitglied der Zensurkommission als grauenhaftes Machwerk abgelehnt wird. Auch bei dem mit einem Apfel vergifteten Wegner wird ein Zitat aus der Grimmschen Märchensammlung gefunden. Es wird eng um die Brüder Grimm. Doch Jacob Grimm und Annette von Droste zu Hülshoff machen sich an die Arbeit, auch wenn ihre Zusammenarbeit dadurch gestört wird, dass sich die beiden überhaupt nicht leiden können.

Kurzkritik:

Tanja Kinkel hat mehr als einen historischen Krimi geschrieben, auch wenn sie das Buch selbst so bezeichnet. Ihr ist ein eindruckvolles "politisches Sittengemälde" der Zeit nach der Französischen Revolution, den Napoleonischen Kriegen, der Restauration nach dem Wiener Kongress und der Befreiung Hessen-Kassels von der französischen Vorherrschaft gelungen. Wie gesagt, 1821 wird aufgeräumt im Staate Hessen: Da werden die einen zu Freiheitskämpfern stilisiert und die anderen (auch Jacob Grimm) zu Kollaborateuren.

Doch die Lösung des Falles hält noch viel mehr parat: Da geht es um Kriegsgewinnler und Spione, um Gier und Macht, um Bereicherung und Missgunst, um Heldentum und Aufrichtigkeit, um den Gegensatz zwischen Adel und Bürgertum und das Aufbröckeln der Grenzen zwischen den beiden Ständen und - nicht zuletzt durch die Person Annettes von Droste zu Hülshoff - um die Stellung einer mutigen Frau in einer Gesellschaft, in der Männer das Sagen haben und von Frauen Gehorsam erwartet wird, schon gar nicht künstlerisches Talent und ein wacher Geist.

Tanja Kinkel taucht tief in die Zeit ein; sie hat akribisch recherchiert. Vieles, was sie schreibt, ist durch Dokumente belegt - Urkunden, Niederschriften, Erlasse, aber auch durch den Briefwechsel zwischen den beiden Geschwisterpaaren oder durch Schriften von Annette, Jacob und Wilhelm. Mit diesem Rüstzeug ausgestattet, versetzt Kinkel uns in eine aufgewühlte Zeit, die so gar nichts Märchenhaftes an sich hat. Der Rest - und das gibt Kinkel unumwunden zu - ist schriftstellerische Fantasie. So zum Beispiel die beiden Morde. Aber das darf sie ja. Ein lesenswertes, langsam und detailreich voranschreitendes Werk, das viel Kenntnis vermittelt und großes Vergnügen bereitet.

Die Autorin:

Bevor Tanja Kinkel, 1969 geboren, in München Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft studierte, hatte sie schon ihren ersten Literaturpreis gewonnen. Denn geschrieben hat die Bambergerin seit ihrer Kindheit. Bereits mit acht Jahren verfasste sie Geschichten und Gedichte, mit neun erhielt sie ihren ersten Preis und mit zehn schrieb sie ihren ersten Roman.

Mit ihren historischen Romanen, deren Spannbreite von der Gründung Roms bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts geht, ist Kinkel immer wieder auf den Spitzenplätzen der Spiegel-Bestsellerliste vertreten. Ihre Werke wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Kinkel gründete 1992 den Verein "Brot und Bücher e.V.", der die Bildung von Kindern in Afrika, Deutschland und Indien fördert. Heute lebt die Autorin in München.