Ein Skelett im Roten Moor bei Gersfeld. Eine Kommissarin, die nicht locker lässt. Dazu eine dubiose Frau: Daniel Mylows Osthessen-Krimi führt den Leser wieder und wieder auf die falsche Spur.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Bei Bauarbeiten im Roten Moor wird eine Moorleiche gefunden. Die Autopsie ergibt, dass es sich um eine junge Frau handelte. Ein Blick in die Vermisstenanzeigen zeigt, dass vor beinahe drei Jahrzehnten eine 19-Jährige namens Sylvie spurlos verschwand. Sylvie war im Januar 1979 nach einem Diskobesuch nicht nach Hause gekommen. Kommissarin Anna Lewin übernimmt die Ermittlungen und informiert die Eltern, deren Reaktion ihr merkwürdig vorkommt.

Bild © Cocon Verlag

Dann die Nachricht: Die Tote stammt aus der Eisenzeit. Es handelt sich um die älteste Moorleiche, die je in Hessen gefunden wurde.

Doch Anna hat sich an dem Vermisstenfall festgebissen. Zu viele Ungereimtheiten lassen sie nicht zur Ruhe kommen. Als sich eine ehemalige Lehrerin an Sylvies damalige Freundin Marcia Wehle erinnert, nimmt der Fall eine überraschende Wendung.

Kurzkritik:

Daniel Mylow führt den Leser immer wieder in die Irre, und das zeichnet ja einen guten Krimi aus. Seine Figuren sind lebendig und einfühlsam beschrieben. Vor allem Kommissarin Anna Lewin überzeugt als ein gebrochener Mensch, der sich mit verzweifeltem Mut durch das Leben beißt. Sprachlich ragt das Buch weit über das Niveau der allermeisten Regionalkrimis hinaus. Einige Male geht der Versuch, poetisch zu schreiben, allerdings daneben und wird unfreiwillig komisch.

So verwirrend, so komplex, so genau im Kleinen wie im Großen, so ungewöhnlich die Geschichte auch ist – für den rasant geschriebenen Showdown greift der Autor mit vollen Händen in die wohl bekannte Serienmörderkiste samt Anleihen beim umstrittenen Leichen-Plastinator Gunther von Hagens, und das ist schade. Da verliert das Buch leider an Originalität. Dennoch – ein sehr empfehlenswerter Krimi aus Osthessen.

Der Autor:

Krimiautor Daniel Mylow Bild © Cocon Verlag

Daniel Mylow, geboren 1964 in Stuttgart, hat Germanistik und Medien, Psychologie und Philosophie in Bonn und Marburg studiert. Er hat als freier Verlagslektor und Korrektor gearbeitet und ist heute Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Hof. Für seine Kurzgeschichten ist er mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. "Rotes Moor" ist sein erster Roman.