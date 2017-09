In einem Kasseler Hotel wird eine Studentin ermordet aufgefunden. Zwei Journalisten fangen an zu recherchieren und stoßen in Daniel Wehnhardts Regionalkrimi "Verpressung" in ein Wespennest aus Politik, Wirtschaft und Korruption.

Leser lieben Kriminalgeschichten. Noch größer ist ihr Interesse, wenn - wohlgemerkt fiktive - Verbrecher in ihrer eigenen Heimatregion wüten. Entsprechend gut laufen bei hessischen Lesern Romane, die in Hessen spielen. In einer losen Serie stellt hessenschau.de aktuelle Krimis mit regionalem Bezug vor.

Die Geschichte:

Der erste Tag als Zeitungspraktikant fängt für David denkbar ungünstig an: Er und sein Mentor Borowski können sich auf Anhieb nicht ausstehen. Borowski nimmt ihn nicht mit zu einer Pressekonferenz von Stadt und WerraSalz, einem Unternehmen, das kalihaltige Abwässer mithilfe tiefer Bohrungen in die Erde entsorgen will und um die Genehmigung dafür kämpft.

Bild © epubli

In der Redaktion stößt David beim Blättern im Lokalteil der Zeitung auf die Nachricht, dass eine Studentin in einem Kasseler Hotel ermordet aufgefunden wurde. Während Borowski zur Pressekonferenz geht, macht sich David auf den Weg ins Studentenwohnheim.

Borowski versucht zunächst David auszubremsen, wo er nur kann, hat aber nicht mit dessen Ehrgeiz und detektivischem Spürsinn gerechnet. Und als alter Hase weiß Borowski, wo eine gute Story lauert. Schließlich arbeiten beide zusammen und decken einen großen Skandal auf.

Kurzkritik:

Daniel Wehnhardt ist ein spannender Krimi gelungen. Da zieht ein Mord an einer Studentin weite Kreise und offenbart politischen und wirtschaftlichen Filz. Gelegentlich stört ein Klischee den Lesegenuss, aber insgesamt ist das Buch ein gut verorteter Krimi, dem es an politischer Aktualität nicht mangelt.

Der Autor:

Daniel Wehnhardt Bild © privat

Daniel Wehnhardt, 1984 in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) geboren, hatte als Polizist und Headhunter gearbeitet, bevor er in Kassel die Lehramtsfächer Spanisch und Politikwissenschaft studierte. Seine Hobbys sind außer Lesen und Schreiben von Erzählungen asiatische Kampfkünste. "Verpressung" ist sein erster Roman. Zurzeit sitzt er am zweiten Band der Reihe mit David und Borowski. Man darf gespannt sein.