Es ist das wohl größte Kunstwerk zum Reformations-Jubiläum: In Homberg (Efze) entsteht auf einem Weizenfeld ein riesiges Bild von Martin Luther. Das Bild soll für Besucher begehbar sein.

Im Jahr 1517 schlug Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg - der Auftakt zur Reformation war gemacht. 500 Jahre später feiern die Protestanten das Reformations-Jubiläum mit vielen Aktionen, Veranstaltungen und Events. In der nordhessischen Reformationsstadt Homberg/Efze wird Martin Luther in diesen Tagen überdimensional erscheinen.

Abgemähtes Weizenfeld wird zum Lutherkopf

Künstler Hans-Joachim Bauer denkt groß - sehr groß. Der Landart-Künstler lässt ein gigantisches Martin-Luther-Konterfei auf einem abgemähten Weizenfeld entstehen. Bis zum Reformationstag am 31. Oktober soll das riesige Lutherbild über zwei Laserstrahler mit der Reformationskirche in Homberg verbunden werden.

Es werde eine Verbindung hergestellt zwischen den Ideen Luthers und der Homberger Synode, erläutert der Künstler. Diese fand 1526 in Homberg (Efze) statt. In der Stadtkirche diskutierte Landgraf Philipp damals mit geistlichen und weltlichen Führern darüber, ob der protestantische Glaube in der Landgrafschaft Hessen einzuführen sei. Diese Geschichte soll nun mit einem besonderen Kunstwerk auf einem Getreidefeld lebendig werden.

Auf einem 170 mal 170 Meter großen Feld unterhalb von Homberg entsteht in diesen Tagen das riesige Lutherbild nach einer Vorlage von Lucas Cranach dem Älteren. "Wenn die Besucher vor der 30.000 Quadratmeter großen Fläche stehen, sehen sie am Ende von Luther eigentlich nur Schatten", erklärt Bauer.

Von der Burg aus den besten Blick

Erst der Blick von der rund 500 Metern entfernten Burg hoch oben auf dem Berg erschließe dem Betrachter dann das wahre Lutherbild.

Zur Umsetzung eines solchen Projekts braucht es viel Phantasie, Kreativität und einen Vermessungstechniker. Die Konturen mit etwa 60 Messpunkten steckte Detlef Parsch ab. "Augen und Nase kommen dann nochmal extra, da muss ich mal sehen wie wir damit hinkommen."

Der dritte im Team ist Landwirt Erhard Schröer, der sein Weizenfeld als überdimensionale Staffelei zur Verfügung stellt. Schröder hat für das Luther-Projekt sogar die Fruchtfolge auf dem Acker angepasst. Mit seiner Egge wird Schröder das Bild in den Ackerboden pflügen. Das erfordert Geschick und Gefühl: "Der Pinsel ist eben meine Egge, da wird so ein Strich schon mal einen oder zwei Meter dick. "

Besucher-Feedback per SMS

Das Werk entsteht ganz ohne Farbe, erklärt Künstler Bauer. "Das wird aufs Feld gefräst und durch die Linien und Konturen entsteht dann das Bild von Luther." Das Bild wird für Besucher begehbar sein. "Der Weg wird zwischen Hut und Hirn Luthers entlangführen." Am Ende des Weges steht eine Tafel mit einer Handynummer. Die Besucher können per SMS oder als Ansage auf ein Band ihre Gedanken zum Kunstwerk hinterlassen.

Bis zur Reformationsnacht am 31. Oktober wird das Lutherbild zu bewundern sein, in dieser Nacht wird es noch einmal beleuchtet. Am 1. November wird Landwirt Erhard Schröder mit dem Pflug kommen, Luther unterpflügen und anschließend Winterweizen säen. "Nichts ist für die Ewigkeit", sieht Künstler Hans-Joachim Bauer die Vergänglichkeit seines Werks von der philosophischen Seite. "Ich bin vielmehr befreit, dass ich mich dann wieder neuen Ideen zuwenden kann."