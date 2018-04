Das Lichter Filmfest startet in Frankfurt und Offenbach in die nächste Runde: Im Interview sprechen die beiden Organisatoren über die Bedeutung des Festivals, ihre Motivation und was sich im deutschen Film verändern müsste.

Gregor Maria Schubert (47) ist Gründungsmitglied des 2008 ins Leben gerufenen Lichter Filmfestes, Johanna Süß (38) kam im Folgejahr dazu. Beide verstehen sich als Idealisten und filmverrückt. Im hessenschau.de-Interview sprechen sie über ihre Arbeit und das Kino ihrer Träume.

hessenschau.de: Fatih Akins "Aus dem Nichts" hat einen Golden Globe bekommen, "Victoria" und "Toni Erdmann" waren internationale Erfolge. Läuft doch super mit dem deutschen Film, oder? Nicht?

Weitere Informationen Kongress "Zukunft deutscher Film" Am 4. und 5. April findet im Rahmen des Lichter Filmfests der Kongress "Zukunft deutscher Film" statt. Filmemacher aus ganz Deutschland diskutieren, wie der deutsche Film aufgewertet werden kann - national wie international. Ende der weiteren Informationen

Süß: Das sind drei Filme in geschätzt vier Jahren gewesen, die international Beachtung erhielten. Und das ist bei einem Output von über 200 Filmen pro Jahr aus Deutschland nicht so eine gute Bilanz. Besonders wenn man sich die Kinozahlen im Vergleich zu den Konkurrenten aus Hollywood ansieht, dann merkt man schon, dass der deutsche Film ein gewaltiges Imageproblem hat.

Schubert: Aktuell müssen wir nicht über die Qualität des deutschen Films reden, sie ist gut! Nehmen wir die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis: Da ist ein Film besser als der andere, das ist ein herausragender Jahrgang. Etwa "In den Gängen" mit Sandra Hüller und Franz Rogowski, unser Festival-Abschlussfilm in diesem Jahr: Herausragend besetzt, super Drehbuch, super Regie. Dieser Film wird Ende April ins Kino kommen.

Festivalplakat Bild © Lichter Filmfest

hessenschau.de: Welches Problem sehen Sie denn dann, über das man reden sollte?

Schubert: Die Qualität sagt leider nichts über die Kino-Zuschauerzahlen aus, die sind nämlich in der Regel bei deutschen Filmen sehr bescheiden. Die Hemmschwelle, sich auf einen deutschen Film einzulassen, ist bei vielen Zuschauern groß.

Süß: Und es wird kaum Werbung für solche Filme gemacht, anders als bei Hollywoodproduktionen mit ihren Giga-Budgets. Aber das ist nur ein Teil. Die Probleme sind strukturell. Wie etwa wird Film in Deutschland gefördert? Unter welchen Bedingungen arbeiten Filmschaffende und wie kommt ein Film ins Kino? Wie fördert man kleine Kinos, damit sie die inhaltlich wertvollen kleinen Filme zeigen können? In Frankreich etwa werden solche Kinos gezielt öffentlich gefördert, damit sie französische Filme zeigen.

hessenschau.de: Stichwort Filmförderung – wie ist es darum in Hessen bestellt?

Süß: Ein großer Anteil der Filmförderung ist so aufgebaut, dass das bedingt rückzahlbare Mittel sind, die an das Land zurück gegeben werden sollen, wenn der Film im Kino erfolgreich ist. Das heißt, bei der Förderung wird vorausgesetzt, dass der Film später erfolgreich sein wird. Aber es ist eben nicht einfach, die Filme auch tatsächlich im Kino unterzubringen, damit sie überhaupt die Chance bekommen, den nötigen Erfolg zu erzielen.



Und man muss sich schon fragen, warum große Filme auch öffentlich gefördert werden, obwohl sie das gar nicht nötig haben? Hinzu kommt, dass sich die Vermarktung von Film in riesigen Veränderungsprozessen befindet: Gibt es in zehn Jahren überhaupt noch kleine Kinos? Oder ist alles Netflix? Das ist jetzt eine hochspannende Phase.

Weitere Informationen Lichter Filmfest 3. April - 8. April 2018

Programm (Veranstalter) Ende der weiteren Informationen

Schubert: Film wird immer von der öffentlichen Hand getragen werden müssen. Im Jahr sind vielleicht drei bis fünf deutsche Filme wirtschaftlich erfolgreich, so wie jetzt wieder "Ostwind 3", der sich mit einem Millionenpublikum an der Kinokasse trägt. Weit dahinter kommen dann schon so Filme wie "Nur Gott kann mich richten" mit rund 150.000 Zuschauern, der hier in Hessen gedreht wurde. Der ganze Rest liegt weit abgeschlagen hinter diesen Zahlen und sucht händeringend sein Publikum.

hessenschau.de: Da sind dann Festivals oft die einzige Chance für kleinere Produktionen, überhaupt gesehen zu werden?

Schubert: Das ist die Kernidee von Lichter und vielen anderen Festivals auch, eben Filme zu zeigen, die es niemals in die Kinos schaffen werden. Es ist die große Qualität von Festivals, für kurze Zeit diesen Filmen einen Focus zu geben und so Interesse für sie zu wecken.

Süß: Vor zehn Jahren war es mit vielen Programm- und Open-Air-Kinos noch leichter, einen gewissen Sinn und eine Liebe für Independent-Filme zu entwickeln, als das heute der Fall ist. Das liegt vor allem daran, dass viele kleine Kinos geschlossen haben, die diesen kuratierten Kinostil betrieben haben.

hessenschau.de: Welche neuen Ansätze könnte es denn für Kino und Film geben? Wie könnte das Kino von morgen aussehen?

Schubert: Kino braucht Orte, die dem auch gerecht werden, was da gezeigt wird. Der künstlerisch wertvolle Film braucht auch ein angemessenes Dach über dem Kopf. Man könnte dem Kino ähnliche Häuser widmen wie der modernen Kunst oder der Kunst im Allgemeinen oder dem Theater. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung, aber solche Orte gibt es. In Amsterdam etwa das "Eye", das ist ein hochmoderner Bau mit Kino, Eventkino, Videokunst, Gastronomie. So könnte Kino in Deutschland auch aussehen. Damit bekäme Film und Kino neben den anderen Künsten einen gleichberechtigten Stellenwert.

hessenschau.de: Man fragt sich ja auch, wo bekomme ich all die tollen Filme zu sehen, die es nicht bis ins Kino schaffen?

Schubert: Wir alle waren es über Jahrzehnte gewohnt, in die Videothek zu gehen und uns auch für den Nicht-Mainstream-Geschmack für das Heimkino zu versorgen. Nun stehen die Videotheken kurz vor dem Aussterben und die Streaming-Plattform, die sie angemessen ersetzen könnte, gibt es noch nicht.

Süß: Die Fenster sind sehr, sehr klein, wie derzeit ein Mensch auf einen Film aufmerksam werden kann. Erst mal muss man darauf stoßen, dass es diesen Film überhaupt gibt. Dann müsste man sich eigentlich einen Google-Allert einstellen, der anzeigt, ob dieser Film vielleicht mal irgendwo gezeigt wird, er vielleicht im Fernsehen läuft oder ob er auf Netflix kommt. Oder man hat Glück und er läuft gerade auf einem Festival. Oder man hat halt Pech gehabt. Das ist eigentlich ziemlich absurd.

hessenschau.de: Welche Rolle spielt die Politik?

Schubert: Filmförderung besteht aus Steuergeldern, die von der Politik zur Verfügung gestellt werden. Die Filmproduktion wird in hohem Maße von den Filmförderanstalten wie etwa HessenFilm und Medien GmbH gesteuert. Da gibt es Regeln, wie das Geld vergeben wird. Über diese Regeln und die Bedingungen, die an Förderung geknüpft sind, lässt es sich dann vortrefflich streiten. Es ist wichtig, dass sich die Politik von Filmexperten zu diesen Themen beraten lässt.

hessenschau.de: Wie ist es um die Förderung für das Lichter Filmfest bestellt?

Schubert: Wir fühlen uns als Festival eigentlich gut gefördert. Aber bei Lichter brauchen wir eigentlich immer mehr Geld, weil wir hohe Ansprüche haben. Wir sind eigentlich zu groß für unseren Etat, aber wir sind halt besessen! Wir als Team arbeiten aktuell unter der Mindestlohngrenze. Und wir kämpfen jedes Jahr aufs Neue darum, ob es wieder eine neue Ausgabe des Festivals gibt. Und dass der Etat unserem Wachstum angepasst wird.

Süß: Wenn wir nicht verrückt genug wären, würden wir es schon lange nicht mehr machen. Es ist krass viel Arbeit und wir können uns nicht ausreichend dafür bezahlen. Auf Festivals wird auch viel mit Ehrenamt gestemmt. Trotzdem sind wir nicht frustriert. Wir machen es, weil wir es wollen. Filmemacher ist ja auch ein Idealistenjob.

hessenschau.de: Was wünschen Sie Sich für die Zukunft?

Süß: Planungssicherheit wäre für uns sehr wichtig. Wir wünschen uns vom Publikum weiter Interesse an ausgefallenen Filmen. Und dann wünschen wir uns ein Super-Kino, das wir am besten selbst betreiben.

Schubert: Film soll viel mehr noch als eigenständige Kunstform wahrgenommen werden. Neben dem Theater, der Musik und der bildenden Kunst braucht der Film seinen Platz mit dem gleichen Stellenwert. Bei Publikum und in den Köpfen der Politiker. Davon sind wir noch weit entfernt. Und ganz wichtig: Es müssen mehr Angebote für junge Menschen geschaffen werden. Und da ist Film ein ganz wichtiger Aspekt!

Das Interview führte Katrin Kimpel.