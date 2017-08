Das hr-Sinfonieorchester an der Weseler Werft in Frankfurt

Das hr-Sinfonieorchester an der Weseler Werft in Frankfurt Bild © hr

Europa Open Air an der Weseler Werft

An der Weseler Werft in Frankfurt spielt seit 20 Uhr das hr-Sinfonieorchester in einem kostenlosen Open Air-Konzert. Verfolgen Sie das Konzert im Livestream und im Ticker.

Rund 12.000 Menschen hören derzeit an der Weseler Werft in Frankfurt das Europa Open Air-Konzert des hr-Sinfonieorchesters. Hier können Sie das Konzert im Livestream verfolgen.

Den Veranstaltungsauftakt machte die hr-Bigband um 18 Uhr:

Seit 15.30 Uhr tickert hr-Reporter Uwe Gerritz live Infos und Eindrücke von der Veranstaltung.