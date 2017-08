zum Artikel Europa Open Air 2017 : 20.000 begeisterte Musikfans feiern Klassik-Picknick

Frankfurt: Spanische Klassik verzauberte am Donnerstag 20.000 Menschen am Frankfurter Mainufer. Das hr-Sinfonieorchester hatte wieder zum Gratis-Konzert an die Weseler Werft eingeladen. [mehr]