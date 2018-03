Eine Woche lang strahlen Frankfurt und Offenbach bunt und ziemlich spektakulär: Am Sonntagabend hat Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann das Lichtkunstfestival Luminale eröffnet.

Neonfarben, bunt oder mystisch blau - wenn die Dunkelheit am Main anbricht, wandeln sich Frankfurt und Offenbach in Kunstwerke aus Licht. Am Sonntagabend hat Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Luminale 2018 eröffnet. Die Biennale für Lichtkunst und Stadtgestaltung lockt alle zwei Jahre hunderttausende Besucher auf die Straßen.

Begehbares Kunstwerk auf dem Römer

Auf dem Römerberg schaltete der Berliner Videokünstler Philipp Geist das Licht an für eines der Luminale-Highlights: Mit Videomapping erleuchtet er die Fassade des Rathauses, auf den Boden werden Begriffe projiziert, dazu laufen Sphärenklänge.

Der Zuschauer soll Teil der begehbaren multimedialen Installation werden. Bei der Gestaltung konnte jeder mitmachen.

Der Künstler hatte die Frankfurter dazu aufgerufen, ihm Begriffe zu Themen wie "Frankfurt", "Römer", "Altstadt" oder "Menschen" zu senden. Diese werden auf Nebelwänden kurz zu sehen sein, ganz nach dem Motto der Installation: "Frankfurt Fades" (Dt.: Frankfurt verblasst).

Luminale zum ersten Mal mit Festivalzentrum

Die Luminale findet seit 2002 alle zwei Jahre statt. Im neunten Jahr der Veranstaltungsreihe können Lichtkunstwerke an weit über 100 Orten in Frankfurt besichtigt werden. 26 Arbeiten weitere befinden sich in Offenbach. Erstmals gibt es ein Begleitprogramm zum Thema Licht und Stadtgestaltung in einem neu eingerichteten Festivalzentrum. Die Luminale endet am kommenden Freitag (23. März).