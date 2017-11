Das Schweigen brechen - das will Künstlerin Renate Bühn mit ihrer Ausstellung "Immer noch - noch immer" in Wiesbaden. Warum es heute immer noch nötig ist, auf sexuelle Gewalt gegen Kinder und Frauen aufmerksam zu machen.

Am Samstag demonstrieren sie wieder. Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen gehen auf der ganzen Welt Menschen auf die Straße. Sie erinnern daran, dass es nach wie vor nicht gelingt, Rechte und Freiheiten von Frauen zu wahren und zu schützen. Zwar scheinen Debatten über sexuelle Belästigung wie #MeToo das Thema aktuell mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, am Ausmaß der Gewalt ändert sich aber seit Jahren nichts.

Das gilt auch für Fälle in Deutschland. Nicht nur Frauen, sondern auch zahlreiche Mädchen und Jungen sind betroffen. 90 Prozent der sexuellen Übergriffe passieren im Bekanntenkreis oder in der Familie, meint die Künstlerin Renate Bühn aus Mannheim. Und oft schütze diese nicht die Betroffenen, sondern den Täter. So hat es Bühn selbst erfahren müssen. Ihre Werke sind gerade in der Ausstellung "Immer noch - noch immer" in der Wiesbadener Kulturstätte Montabaur zu sehen.

Wildwasser hilft Betroffenen

Als Kind vom Vater missbraucht, vertraute sie sich einer Tante an, doch niemand glaubte ihr. Der Täter lebte bis zu seinem Tod integriert in der Familie. Bühn hätte sich gewünscht, dass man ihn ausschließt, stattdessen verließ sie ihre Familie. Damals gab es keine offiziellen Stellen, an die sie sich hätte wenden können. So gründete sie selbst in Darmstadt eine Selbsthilfegruppe für Missbrauchsopfer, aus der dann vor 30 Jahren die Beratungsstelle "Wildwasser e.V. " wurde - als eine der ersten Beratungsstellen in Deutschland. Inzwischen gibt es bundesweit voneinander unabhängige Beratungsstellen, die unter dem Namen "Wildwasser" miteinander vernetzt sind.

Mit Kunst das Schweigen brechen

Künstlerin Bühn macht öffentlich, worüber zu oft noch geschwiegen wird. Und zwar mit Kunst. "Frühstück mit Papi" heißt eines ihrer Kunstwerke, und der Frühstückstisch wirkt auf den ersten Blick recht harmlos. Beim genaueren Hinsehen die Irritation: Die Brötchen sind mit Fliegen übersät.

Bühn versucht, mit ihrer Kunst klar zu machen, was sexueller Missbrauch gegen Mädchen, Jungen und Frauen bedeutet: "Im Prinzip ist es ja nicht nur die sexuelle Übergriffssituation, die ist ja schon brutal genug, sondern eben auch der Alltag, mit dem Täter zu frühstücken. Wie gelingt das überhaupt, eigentlich muss ja der Ekel es unmöglich machen zu frühstücken. Das ist eine ungeheure Kraft, die auch schon ein kleines Kind überwinden muss, diesen Alltag zu bewältigen", erzählt Bühn.

Ihre Kunst ist stark, denn sie zeigt, dass sich das Thema sexueller Missbrauch durch alle Gesellschaftsschichten und Institutionen zieht und die Betroffenen lebenslang traumatisiert. Doch Bühn kämpft auch politisch: Sie berät mit anderen zusammen im Betroffenenrat den Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung und setzt sich dafür ein, dass mehr investiert wird in Präventions- und Hilfsprojekte.

Sexuelle Übergriffe gelten oft noch als Kavaliersdelikt

Auch Christine Raupp, Vorsitzende von "Wildwasser Wiesbaden", kennt viele Geschichten von Betroffenen. Sie beschreibt das gesellschaftliche Problem: Sexuelle Übergriffe gelten oft noch als Kavaliersdelikt, sexuelle Gewalt wird nicht angemessen bestraft. Von 12.000 Anzeigen im Jahr kommt weniger als die Hälfte zur Anklage, noch weniger Täter werden verurteilt. Und die dürfen meist mit einem geringen Strafmaß rechnen, während die Betroffenen lebenslang unter den Folgen leiden.

Freispruch auf Bewährung heißt es selbst bei schweren Übergriffen, allein, weil der Täter durch sein Geständnis dem Opfer erspart, noch einmal über sein Leid sprechen zu müssen. Schon in Kita und Schule müsste das Thema präsenter sein, fordert Raupp: "Es braucht Erwachsene im Umfeld von Mädchen und Jungen, die kompetent sind, die um die Signale und Symptome wissen, die Betroffene Mädchen und Jungen zeigen und die dann wissen, wo sie sich hinwenden können, um Unterstützung zu bekommen, damit das Kind geschützt werden kann."

Zudem müsse die Politik noch mehr Beratungsstellen finanzieren. Wildwasser-Beratungsstellen gibt es bislang hauptsächlich in Süd- und Mittelhessen, aber zum Beispiel nicht in Kassel.

