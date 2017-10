Noch ohne Schüler: die Projektverantwortlichen von "All Our Futures" im Schauspiel Frankfurt.

Noch ohne Schüler: die Projektverantwortlichen von "All Our Futures" im Schauspiel Frankfurt. Bild © Andreas Bauer (hr)

Kulturnahe und bildungsferne Jugendliche vernetzen, Theater in die Stadtteile bringen: Das will das Schauspiel Frankfurt mit einem millionenteuren Projekt erreichen. Die dabei entstehende Inszenierung dürfte auch für einige Eltern zur Herausforderung werden.

Es kostet über eine Million Euro und ist damit das wohl größte kulturelle Bildungsprojekt eines deutschen Stadttheaters: Zu Beginn der neuen Spielzeit hat das Schauspiel Frankfurt ein neues Jungendprojekt ins Leben gerufen. Mit "All our Futures", so der Titel, will der neue Intendant Anselm Weber Kultur und Theater in die Stadtteile bringen. Angelegt ist das Projekt auf drei Jahre, an der Finanzierung beteiligt sich eine Reihe von Sponsoren.

Schulen aller Bildungswege

Der Musiker Alexandar Hadjiev und der Schauspieler Corbinian Deller bei der Vorstellung von "All Our Futures". Bild © Sonja Fouraté (hr)

Mitmachen werden über 200 Schüler der Klassen 5 bis 10, beteiligt sind Schulen aller Bildungsgänge und der Frankfurter Kinderschutzbund. Gemeinsam mit Künstlern wie dem Musiker Alexandar Hadjiev oder dem Performance-Artisten Leander Ripchinsky werden die Kinder und Jugendlichen eigene Theater-, Musik-, Tanz- oder Kunstprojekte erarbeiten.

Einmal im Jahr wollen sich alle Teilnehmer treffen und diskutieren, was sie bis dahin erreicht haben. Damit möchte das Schauspiel auch neue, vielleicht sonst nicht unbedingt übliche Kontakte fördern: Der Gymnasiast vom Riedberg soll mit dem Förderschüler aus Eschersheim kommunizieren.

"Theater macht Kinder stark"

Am Ende soll eine gemeinsame Inszenierung stehen, die 2020 in den regulären Spielplan des Schauspiels integriert wird. "Theater macht Kinder stark", erklärte Gerhard Schneider, Direktor der Ernst-Reuter-Gesamtschule II die Motivation seiner Einrichtung, bei dem Projekt mitzumachen.

Sein Kollege Bernhard Friedrich von der Ludwig-Erhard-Berufsschule ergänzte: "Es ist eine Möglichkeit, auch unmotivierte, eher kulturferne Kinder und Jugendliche zu erreichen."

Eltern lernen Kids neu kennen

Wie das Projekt bei den Eltern ankommt, wird sich noch zeigen müssen, wusste Verena Kreutz, Lehrerin an der Walter-Kolb-Schule, zu berichten. Bislang seien aber alle begeistert.

Allerdings gebe es auch kulturell bedingte Vorbehalte, zum Beispiel bei einem muslimischen Vater, der Bedenken habe, wie sich seine Tochter sich im Rahmen des Projekts zeigen werde. "In jedem Fall werden die Eltern ihre Kinder ganz neu kennenlernen", meinte Kreutz.