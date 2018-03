Gerhard Richter ist der bekannteste und teuerste deutsche Künstler. Im Museum Wiesbaden sind ab Freitag Gemälde aus seiner Anfangszeit zu sehen. Wer sie betrachtet, kann sich nie sicher sein, was genau er sieht.

Die britische Zeitung "The Guardian" nannte ihn einmal "Picasso des 21. Jahrhunderts" und für die "New York Times" ist er "Europas größter Maler". Der 1932 geborene Künstler Gerhard Richter mag solche Etiketten gar nicht, wie er immer wieder betont. Fest steht aber: Seine Bilder und Skulpturen gehören zu den teuersten Kunstwerken der Welt.

Weitere Informationen Wo und wann? Museum Wiesbaden

Friedrich-Ebert-Allee 2

65185 Wiesbaden

Dauer der Ausstellung: 16.3. bis 17.6. 2018

Öffnungszeiten : Di. bis So., 10 bis 17 Uhr, Di. und Do. bis 20 Uhr Ende der weiteren Informationen

Wer nun die Anfänge dieses Kunst-Superstars erkunden will, der hat im Museum Wiesbaden die Gelegenheit. Hier hatte Richter 1966 eine seiner ersten Museumsausstellungen. Jetzt zeigt das Haus rund 40 seiner Werke aus den Jahren 1964 bis 1974 - "Frühe Bilder" heißt die Schau.

Richter begann seine Karriere zu einer Zeit, als viele Kritiker das Ende der Malerei beschworen: Realistische Darstellungen seien der Fotografie hoffnungslos unterlegen, monierten sie. Und auch Richtungen wie der Expressionismus, bei dem Künstler ihr Seelenleben ausbreiteten, seien ausgereizt.

Ganz eigene Art der Malerei

Richter wiederum bediente sich altbekannter Genres - und machte etwas ganz Eigenes daraus. So malte auch er Landschaften oder Wälder. Er aber fotografierte sie vorher, legte dann verschiedene Motive übereinander und verwischte am Ende die Farbe, kurz bevor sie trocknete. Der Betrachter kann sich also nie sicher sein, was er da sieht: Fiktion oder Realität?

Mehrere dieser Bilder sind in der Schau zu sehen, zum Beispiel "Waldstück" von 1965. Von Nahem ist das Bild ein Spiel mit Grau- und Dunkelgrautönen. Tritt der Betrachter zurück, erkennt er Baum-Silhouetten.

Für seine Art, Porträts zu malen, wurde Richter weltberühmt: Auch die kopierte er von Fotos, teils von Zeitungsausschnitten ab und verwischte sie dann. Das Museum Wiesbaden zeigt berühmte Schwarz-weiß-Porträts wie das von documenta-Gründer Arnold Bode oder ein farbiges der britischen Königin Elisabeth. "Das ist unsere ganz eigene Mona Lisa", scherzte Museumschef Alexander Klar bei einem Rundgang, denn das Bild wie sechs andere Richter-Bilder aus der Ausstellung gehören dem Museum.

Raum für Interpretationen

Besonders spannend sind die Werke, auf denen Richter mit Farben, Formen und Maltechniken experimentiert. Mit einer Reihe von Tür-, Vorhang- und Fensterbildern etwa hinterfragte er das Sehen an sich: Bei dem Gemälde "Vorhang IV" zum Beispiel deutet Richter eine Bühne hinter einem Vorhang an. Was beim Malen tatsächlich hinter dem Vorhang war - der Besucher wird es nie erfahren.

In frühen Gemälden wie diesen deutet sich an, was sich wie ein roter Faden durch Richters extrem breit gefächertes Werk zieht: Der Künstler hat eine große Freude daran, den Betrachter mit seinen Bildern zu fordern, indem er Wahrheit und Wirklichkeit wieder und wieder in Frage stellt.