So viel wie seit fast 20 Jahren nicht mehr : Baby-Boom in Hessen: Zahl der Geburten steigt rapide an

Über 60.000 Säuglinge haben 2016 in Hessen das Licht der Welt erblickt. Das sind so viele wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Die Kurve zeigt vor allem in den letzten Jahren steil nach oben. [mehr]