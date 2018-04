Die Musikmesse macht Frankfurt in dieser Woche wieder zu einer besonders großen Bühne: Die Musiklegenden En Vogue und Dionne Warwick treten ebenso auf wie der deutsche European-Song-Contest-Kandidat Michael Schulte.

Sie ist die europaweit wichtigste Messe für Instrumente und Musikproduktion: die Musikmesse Frankfurt (11. bis 14. April) . Zu entdecken gibt es aber nicht nur die neusten Instrumente, die Messe wartet mit einer ganzen Palette von Konzerten auf.

Beim Musikmesse Festival sind in verschiedenen Frankfurter Clubs, Bars und Konzerthallen rund 60 Auftritte von bekannten Künstlern und neuen Talenten zu erleben. Eine Übersicht über Orte und Ticket-Preise finden Sie auf der Internetseite des Festivals .

Legendäre Sänger und Songwriter

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Die Höhepunkte: Der israelische Folk-Rock-Musiker Asaf Avidan steht am Freitag (13. April) in der Batschkapp auf der Bühne. Vielen Musikfans dürfte sein Song "One Day" im Remix des Berliner Musikers und DJs Wankelmut noch im Ohr sein.

Fans der 70er/80er-Jahre kommen am Donnerstag (12. April) in der Alten Oper auf ihre Kosten: Hier gibt der britische Singer-Songwriter Albert Hammond Hits wie "Down By The River" oder "It Never Rains In Southern California" zum Besten.

Soul der 90er und Gospel-Legende

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Soul und R'n'B stehen am Freitag (13. April) im Gibson auf dem Programm: En Vogue feiern ihre 90er-Jahre-Klassiker wie "Free Your Mind" oder "My Lovin' (You're Never Gonna Get It)", stellen aber auch aktuelle Songs wie "Rocket" vor. Für Rap-Fans hält Curse alias Michael Sebastian Kurth sein neues Album bereit. Er steht am Samstag (14. April) in der Batschkapp auf der Bühne.

Die fünffache Grammy-Gewinnerin und Gospel-Legende Dionne Warwick bringt ihre Welthits "I Say A Little Prayer", "Heartbreaker" und "That's What Friends Are For" mit nach Frankfurt, wo sie am Samstag (14. April) im Congress Center der Messe auf der Bühne steht. Begleitet wird sie von der Neuen Philharmonie Frankfurt.

"100 Million Clicks Night"

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Erfolgreich auf Youtube tummeln sich Stars wie Constantino Carrara, Jannik Brunke und Luca Stricagnoli, die gemeinsam mit dem deutschen Kandidaten des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), Michael Schulte, am Freitag (13. April) in der Festival Arena die "100 Million Clicks Night" bestreiten.

Wer selbst in die Tasten oder Saiten hauen will, kann dies auf der Messe tun: Instrumente aller Art stehen zum Anspielen bereit - erstmals auf einer ganzen Hallenebene. Erfahrene Musiker geben außerdem Workshops und Masterclasses, darunter Robbie-Williams-Schlagzeuger Karl Brazil, der langjährige Pink-Floyd-Percussionist Gary Wallis oder Nico Schliemann, Teil der Live-Band des deutschen Pop-Duos Glasperlenspiel.