Mit Richard III. beginnt der neue Frankfurter Schauspiel-Intendant Anselm Weber seine erste Spielzeit. Warum er das Stück für aktuell hält, sich mit der Eintracht auskennt und das Mainufer mag, sagt er im Interview.

Er ist der Neue am Schauspiel Frankfurt und setzt zum Einstieg auf Klassiker. Am Donnerstag feiert Anselm Weber als Intendant seine erste Premiere, auf dem Programm steht Shakespeares Richard III. Warum dies für ihn das "Stück der Stunde" ist, ihm die Namen der Eintracht-Legenden schon flüssig von den Lippen gehen und das Mainufer für ihn ein guter Platz ist, erzählt der 53-Jährige im hr-iNFO-Interview. Die wichtigsten Punkte hier zum Nachlesen:

Anselm Weber zum Verhältnis von Fußball und Theater

Das ist beides vom dramatischen Fach. Fußball ohne Leidenschaft und Theater ohne Leidenschaft geht nicht. Es hat eine lange Tradition, dass zwischen dem Theater und dem Fußball große Affinitäten bestehen. Ich selbst nehme mich da nicht aus. Aber Eintracht-Fan bin ich noch nicht. Das wäre ein bisschen verwegen, wenn ich meine Herkunft verleugnen würde. Aber beim Schauspielhausfest habe ich mit dem Publikum zusammen die zwölf Legenden der Eintracht aufgezählt.

... über Frankfurt

Ich erlebe gerade die schönsten Wochen, weil ich unglaublich offen aufgenommen worden bin – im Theater wie in der Frankfurter Stadtgesellschaft. Der Tag der offenen Tür war ein Riesenerfolg mit über 10.000 Besuchern. Und die Stadt selber hat sich zu ihren großen Vorteil entwickelt. Ich habe Anfang der 90er hier gewohnt, da war das Mainufer in Sachsenhausen ein Parkplatz. Das Ufer heute, die neue Zuwendung der Stadt zum Fluss und damit zu seiner Mitte ist ein riesiger Gewinn.

... zur Sanierung oder den Neubau des Schauspiels

Die Zahl von fast 900 Millionen Euro, die da kursiert, ist keine in Stein gemeißelte Zahl. Meine Forderung an die Politik war nun, erst einmal zu sagen, dass die Verantwortlichen sich zusammen setzen – das Planungs-, Bau- und Kulturdezernat, und dass wir einen Konsens erzeugen müssen. Wir müssen diese Diskussion wirklich frei von jeder Polemik und auch von Wahlkampfgetöse halten und gucken: Was ist am Ende tatsächlich das Beste im Sinne des Hauses, aber auch der finanziellen Situation der Stadt.

... über sein Verständnis von Theater heute

Theater muss rausgehen, die geschützten Räumlichkeiten verlassen und sich in der Öffentlichkeit zu Wort melden. Und das tun wir auch. Wir haben unser Programm massiv nach außen ausgeweitet, arbeiten mit der Oper, dem Mousonturm, dem Literaturhaus, der Hochschule für Musik und darstellende Kunst und Frankfurter Schulen zusammen. Wir versuchen, uns zu vernetzen, zu solidarisieren und Gemeinsamkeiten zu finden. Wir müssen uns politisch relevant verhalten.

.... über den Druck vor Premieren

Das mit dem Druck ist Teil meines Alltags, Teil meines Trainings. Damit kann ich, glaube ich, ganz gut umgehen. Es gibt von Frank Baumbauer einen ganz guten Satz: Eine Intendanz zu eröffnen, ist wie einen Lichtschalter treffen. Du hast einmal die Chance. Entweder es ist an oder es ist aus. Man lebt aber danach weiter.

... über Richard III. und die Klassiker im Theater

Es ist die Aufgabe des Regisseurs, eine Umsetzung zu finden, die in die heutige Zeit passt. Richard III. ist das Stück der Stunde: Der männliche Narzissmus in der Politik beherrscht derzeit die Welt. Bei Woyzek geht es um soziale Kälte. Das sind zwei Stücke, die heute eine zentrale Rolle spielen.

(Weber hat für den Start in die neue Spielzeit einige Klassiker wie Shakespeares "Richard III", Georg Büchners "Woyzeck", Gerhart Hauptmanns "Rose Bernd" auf den Spielplan gesetzt.)