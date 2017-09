Mitglieder der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot haben zum ersten Mal ihre Bühnenshow in Deutschland gezeigt. Am Mittwochabend waren sie mit ihren "Tagen des Aufstands" im Frankfurter Mousonturm.

Am Ende ist es plötzlich ganz still und eine Frage hängt in der Luft: "Sind wir wirklich frei?" Eine Stunde lang hat Maria Alyokhina von der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot ihre Geschichte erzählt. Zusammen mit drei Mitstreitern hat sie in die Mikros gebrüllt, in fast monotonem Sprechgesang, unterlegt von dröhnendem Bass, Schlagzeug und Saxofon-Einlagen.

Nach einer Stunde haben die Zuhörer im Saal des Frankfurter Mousonturms eine Ahnung von der unfassbaren Energie, die diese 1988 geborene zierliche Frau mit den langen blonden Haaren antreibt. Eine Energie, die sie zwei Jahre russisches Straflager überleben ließ. Hier saß sie von August 2012 bis Dezember 2013, verurteilt wegen "Rowdytums aus religiösem Hass".

Punk-Gebet gegen Patriarch

Zusammen mit fünf anderen Pussy-Riot-Aktivistinnen hatte sie in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale ein "Punk-Gebet" gegen den russischen Patriarchen Kyrill I. und den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgeführt. Alyokhina und ihre Mitstreiterin Nadeschda Tolokonnikowa kamen ins Lager, internationale Proteste blieben ungehört.

Weitere Informationen Pussy Riot Pussy Riot versteht sich als einen losen Zusammenschluss von etwa zehn jungen Frauen. Gegründet wurde die Gruppe 2011. Ihr Markenzeichen sind gestrickte Sturmhauben und grelle Klamotten. Sie macht feministische, regierungs- und kirchenkritische Punk-Musik und trifft sich zu Guerilla-Performances. Mit dem "Punk-Gebet" in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale und dem danach folgenden Prozess wurde die Gruppe weltweit bekannt. Ende der weiteren Informationen

Wie schon ihre Leidensgenossin hat nun auch Alyokhina ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet und daraus wiederum die Konzert-Performance "Riot Days" (z.Dt. Tage des Aufstands) gemacht. Und die mischt Musik, Lesung und Film: Alyokhina trägt Teile des Buchs auf Russisch vor - und das in einem Tempo, als wolle sie einen Schnellsprechwettbewerb gewinnen. Auf einer Leinwand hinter ihr laufen die Texte gleichzeitig auf Englisch ab, darunter sind Film- und Fernsehausschnitte zu sehen. Alyokhinas Mitstreiter singen, tanzen und spielen Instrumente.

Verhaftungen und Korruption

Der einstündige Musik-Sprech-Monolog handelt vom Russland unter Wladimir Putin, von willkürlichen Verhaftungen, von Korruption und von unheiligen Verbindungen Putins zur Russisch-Orthodoxen Kirche. Die Zuschauer bekommen das "Punk-Gebet" aus der Christ-Erlöser-Kathedrale zu hören, erfahren von der Verhaftung der Aktivisten, dem Prozess, entwürdigenden gynäkologischen Untersuchungen, dunklen Zellen und Einsamkeit in der Isolationshaft.

Die Zuschauer erfahren aber auch, wie Alyokhina im Lager gegen Menschenrechtsverletzungen weiterkämpft, wie sie in den Hungerstreik tritt und fast stirbt und wie sie am Ende freigelassen wird - im Rahmen einer Generalamnestie, die Putin kurz vor den Olympischen Spielen von Sotschi erlässt.

Freiheit als täglicher Kampf

Die Performance ist laut, schnell, überfordernd: Nicht wenige Zuschauer dürften sich danach gefühlt haben wie von einer Dampfwalze überrollt. Doch am Ende werden die Aktivisten ganz leise: "Sie sind endlich frei" - mit diesen Worten sei sie bei bei ihrer Entlassung am 23. Dezember 2013 begrüßt worden, sagt Alyokhina. "Aber sind wir wirklich frei?", fragt sie das Publikum, um in die Stille hinein zu antworten: "Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft." Dann brandet Jubel auf. Was für ein Abend.

Zum Video: 2012 waren Pussy Riot mit dem "Punk-Gebet" in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau bekannt geworden, die zur Inhaftierung dreier Mitglieder führte. Dabei hatten die bekennenden Kirchengegnerinnen vor dem Altar einen Song zum Besten gegeben, der die Unterstützung Putins durch den Patriarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche Kyrill I. kritisierte. Für einen später entstandenen Dokumentarfilm über Pussy Riot wurden die Aufnahmen von der Aktion umgeschnitten und durch weitere Aufnahmen aus einer anderen Kirche erweitert.