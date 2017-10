Politische Kämpfe, soziale Unruhen, künstlerische Aufbrüche: Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt Kunst in Deutschland in der Weimarer Republik von 1918 bis 1933. Die aktuellen Bezüge sind dabei nicht zu übersehen.

Der Gesellschaft den Spiegel vorhalten - diese Aufgabe stellten sich viele Künstler in der Weimarer Republik. "Schonungslos" machten das die gezeigten Künstler in der Herbstausstellung der Frankfurter Kunsthalle Schirn.

"So tritt uns eine Epoche am seidenen Faden der Demokratie vor Augen", sagte Schirn-Direktor Philipp Demandt am Donnerstag. "Eine Zeit, die uns vielleicht in mancher Hinsicht näher ist, als wir glauben wollen."



Die Bundestagswahlen sind gerade mal fünf Wochen her, die rechtspopulistische AfD zog als drittstärkste Kraft in den Bundestag ein. Eine neue Regierung hat sich noch nicht zusammengefunden.

"Glanz und Elend" - Deutschland nach der Wahl: Die Schirn Frankfurt hat nach der Bundestagswahl am 24.9.2017 ihr Ausstellungsplakat angepasst und reagiert damit offensichtlich darauf, dass die rechtspopulistische AfD die drittstärkste Partei in Deutschland geworden ist. Bild © Schirn

Weniger Glamour, mehr politischer Kommentar

In der Ausstellung spielen der Erste Weltkrieg, die sozialpolitischen Veränderungen auch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten und Großstadtthemen wie Prostitution und Industrialisierung eine große Rolle. "Glanz und Elend in der Weimarer Republik" setzt nach Angaben von Kuratorin Ingrid Pfeiffer ein Gegengewicht zu den glamourösen "goldenen" 1920er Jahren.

Im Bild: Otto Dix, Dame mit Nerz und Schleier, 1920 Bild © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Judy and Michael Steinhardt Collection, New York

Das Wichtigste seien die Inhalte, nicht die Stile. Der Schwerpunkt liege auf jenen Künstlern wie Otto Dix oder Jeanne Mammen, die die Jahre 1918 bis 1933 nicht nur unkritisch abbilden, sondern die Zustände kommentieren und verändern wollten.

"Die Weimarer Republik war eine progressive Epoche, in der viele wegweisende Ideen entworfen wurden", sagte Pfeiffer. Debatten um die Gleichstellung der Frau, um Homosexualität und Abtreibung und die wachsende Begeisterung für den Sport sind zentrale Themen.

Für die Schau erhielt die Schirn Objekte von 80 Leihgebern aus dem In- und Ausland. Die Ausstellung läuft in Frankfurt noch bis zum 25. Februar 2018. Mit einem ausführlichen Digitorial können sich Besucher schon zu Hause auf die Ausstellung vorbereiten.