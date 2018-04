zum Artikel Neues Friedhofsgesetz : Wie viel Kinderarbeit steckt im Grabstein?

Frankfurt: Fast jeder zweite Grabstein in Hessen stammt aus Indien. Die Sorge: Dort arbeiten auch Kinder in den Steinbrüchen. Ein neues Gesetz soll Steine aus Kinderhand in Hessen bald verhindern. Was sagen Steinmetze dazu? [mehr]