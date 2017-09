Museum für Moderne Kunst in Frankfurt

Sie ist Direktorin des Kunstmuseums Fridericianum in Kassel. Sie hat den Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig kuratiert. Jetzt soll Susanne Pfeffer neue Direktorin des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt werden.

Nachfolgerin von Susanne Gaensheimer als Direktorin des Museums für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt soll die renommierte Kuratorin Susanne Pfeffer in Frankfurt werden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Gaensheimer war als Leiterin der Kunstsammlung NRW nach Düsseldorf gewechselt.

"Frau Pfeffer genießt einen ausgezeichneten Ruf weit über Deutschland hinaus und ist zweifellos eine der zurzeit gefragtesten Persönlichkeiten in der Museumslandschaft", sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Sie hatte die 44-Jährige Pfeffer für den Posten vorgeschlagen. Pfeffer sei "international hervorragend vernetzt" und zähle "zu den besten Kennerinnen der Gegenwartskunst".

Erfolgreiche Arbeit in Venedig

Seit 2013 ist Pfeffer Direktorin des Fridericianum in Kassel. Zuvor leitete sie bereits das Künstlerhaus in Bremen und war Chefkuratorin der Kunst-Werke Berlin. 2015 kuratierte Pfeffer den Schweizer Pavillion auf der Biennale von Venedig, ehe sie 2017 den deutschen Beitrag in Venedig betreute.

Pfeffer hatte die Frankfurter Künstlerin Anne Imhof eingeladen, eigens für den Deutschen Pavillion eine Arbeit zu entwickeln. Das Werk mit dem Titel "Faust" gewann daraufhin den Goldenen Löwen, im August durfte sich Imhof deswegen im Kaisersaal des Römers in das Goldenen Buch der Stadt Frankfurt eintragen.

Erst Mitte September hatte auch das Deutsche Filmminstitut in Frankfurt, das auch das Filmmuseum betreut, eine neue Leiterin berufen. Die Amerikanerin Ellen M. Harrington wird Anfang nächsten Jahres Nachfolgerin von Claudia Dillmann.

Sendung: hr-iNFO, 28.09.2017, 19 Uhr