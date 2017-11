Die Schauspielerin Karin Dor ist tot. Die gebürtige Wiesbadenerin starb im Alter von 79 Jahren in München. Internationale Berühmtheit erlangte sie als Bond-Girl an der Seite von Sean Connery.

Sie war das hessische Bond-Girl: Schauspielerin Karin Dor ist tot. Das teilte die Komödie im Bayerischen Hof in München am Mittwochabend mit. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Dem Blatt zufolge verstarb Dor bereits am Montag in einem Münchener Pflegeheim. Die aus Wiesbaden stammende 79-jährige hatte sich von einem Sturz im vergangenen Jahr, bei dem sie eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte, nie wirklich erholt.

Wiesbadener Mädsche

Dor wurde am 22. Februar 1938 als Kätheröse Derr in Wiesbaden geboren. Sie wuchs in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Noch während sie auf das Gymnasium ging, besuchte sie mit 17 Jahren die Schauspielschule und übernahm erste Statistenrollen in Spielfilmen.

Nach ihrer ersten Sprechrolle im Film "Rosen-Resli" wurde sie 1954 vom Regisseur Harald Reinl, ihrem späteren Ehemann, entdeckt. Reinl brachte die Karriere Dors voran, indem er ihre eine größere Rolle in seinem Film "Der schweigende Engel" gab und sie auch in der Folge förderte.

Durchbruch mit James Bond

Vor allem als verfolgte Unschuld und schutzbedürftige Schönheit konnte Dor in mehreren Edgar-Wallace- und Karl-May-Filmen glänzen. Unter anderem spielte sie in "Der Schatz im Silbersee" und "Winnetou 2" an der Seite von Lex Barker, Pierre Brice und Götz George.

Karin Dor ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das Bild entstand im Jahr 2010. Bild © Imago

International bekannt wurde Dor 1966 als Partnerin von Sean Connery in der James-Bond-Verfilmung "Man lebt nur zweimal". Sie war damit das bis heute einzige deutsche Bondgirl. Mit Alfred Hitchcock drehte sie 1969 den Film "Topas".

Die Scheidung von Reinl 1968 und eine Krebserkrankung schienen sie zeitweilig aus der Bahn zu werfen, doch fasste sie wieder Fuß und konnte ihre Karriere in bescheidenerem Rahmen fortsetzen. Im US-Fernsehen sah man sie 1970 in der Krimi-Serie "Der Chef", 1971 wirkte sie in der englischen Serie "Al Mundy" mit. In der Folge sah man sie auch wieder in deutschen Spielfilmen und Fernsehsendungen.

Als Mutter in Frankfurt-Film

Ab den 1990er Jahren stand Dor auf vielen Bühnen des deutschen Boulevard- und Komödientheaters. 2006 übernahm sie eine kleine Rolle in Margarethe von Trottas Film "Ich bin die Andere", in dem sie die alkoholkranke Mutter einer Frankfurter Rechtsanwältin spielte.

Laut Bild wurde Dor 2016 in Südtirol von einer Mutter mit Kinderwagen umgefahren. Dabei sei sie mit dem Hinterkopf auf den Bordstein aufgeschlagen. Trotz schwerer Gehirnerschütterung stand sie kurz darauf in München wieder auf der Theaterbühne. Im März 2017 verschlechterte sich ihr Zustand.