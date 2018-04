In der neuen hr-Produktion "Unter Kriegern" ermitteln die Kommissare Brix und Janneke in einem Sportleistungszentrum. Das Einschalten am Sonntag lohnt sich, denn der Film hat eine klare Botschaft.

Die Story

Im Keller eines Frankfurter Sportleistungszentrums wird die Leiche des kleinen Malte gefunden. Er ist in einen Kessel eingesperrt worden und qualvoll verdurstet. Die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) haben schnell einen ersten Verdächtigen im Visier: Der Hausmeister des Zentrums, Sven Brunner (Stefan Konarske), wurde oft mit Malte gesehen.

Aber auch Joachim Voss (Golo Euler), der arrogante Leiter des Zentrums, verhält sich verdächtig unkooperativ. Hat er etwas zu verbergen? Und welche Beziehung hatte er zu Malte? Fest steht: Er will Sportfunktionär werden, da stören Mordermittlungen. Auch zu Hause regiert er mit harter Hand: Mit seinem Sohn Felix trainiert er, bis dieser sich übergibt. Und seine Frau tyrannisiert er regelrecht.

Die Akteure

Joachim Voss tyrannisiert seine Frau Bild © ARD

Brix und Janneke sind in diesem Tatort fast nur Statisten. Im Zentrum steht die Familie Voss, die ein psychologisches Lehrbeispiel für eine dysfunktionale, schwer gestörte Familie sein könnte. In deren Zentrum steht wiederum Sohn Felix, sensationell gespielt von Juri Winkler (Jahrgang 2003). Felix mobbt Mitschüler, die bessere Noten haben als er, verfolgt sie, führt Buch über ihren Tag, verängstigt sie mit anonymen Drohanrufen. Als sein Vater seine Mutter schlägt, schaut er mit unbewegter, fast neugieriger Mine zu.

Selbst seiner Mutter Meike (Lina Beckmann neigt leider zum Overacting) graut es vor ihrem Sohn: "Du bist ein Teufel", ruft sie ihm nach einem Streit zu. So etwas wie Nähe erleben die beiden nur einmal, ganz kurz, als sie sich in einer schlaflosen Nacht in der Küche treffen und die Mutter dem Sohn über die Wange streicht. Wohl fühlt sich die eher einfältige Frau nur, wenn sie in der Nähe ihres Pferdes ist. Warum sie ihren Mann geheiratet hat, wird erst zum Schluss klar: Sie will sein Geld. Für das Pferd, wie sie sagt.

Die Story hinter der Story

Die Botschaft: Krieg gegen die anderen und gegen sich selbst macht einsam. Bild © ARD

"Unter Kriegern" ist brandaktuell und auch wieder zeitlos: aktuell, weil kürzlich Ex-Fußballnationalspieler Per Mertesacker über Druck im Leistungssport sprach. Mertesacker - 1,99 Meter groß, buchstäblich also ein Mann wie ein Baum - erzählte dem Spiegel, wie sich vor jedem Spiel Brechreiz in ihm zusammenbraute. Wie schnell gute Spiele vergessen sind, wenn nur ein Spiel schlecht läuft. Wie es kein Profi wagt, auch nur die kleinste Schwäche zu zeigen.

Doch nicht nur im Sport wird vermessen, verglichen, verwertet und aussortiert, und das macht "Unter Kriegern" zeitlos: Da sind TV-Shows wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "Germanys next Topmodel", da ist die Selfie-Kultur mit geschönten Fotos in sozialen Netzwerken, da sind Fitness-Tracker und Leistungs-Apps.

Die Botschaft

Was macht das mit den Menschen, was macht das aus einer Gesellschaft? Die Antwort des Tatorts ist eindeutig: Wenn wir so weitermachen, werden wir zu einer Gesellschaft aus Egomanen und Soziopathen. Auch Empathie will schließlich gelernt sein. Die Verlierer, und nicht nur sie, werden von Depressionen, Angststörungen oder anderen Krankheiten geplagt.

Vor allem aber macht eine solche Gesellschaft den Einzelnen unglaublich einsam. Auch das fängt Regisseurin Hermine Huntgeburth in der letzten Einstellung dieses großartigen und verstörenden Tatorts ein.

Sendung: Das Erste, 8.4.2018, 20.15 Uhr